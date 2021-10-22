Утім, ці люди сильно не засмутилися від прикрих провалів. Вони не тільки не сумували, а ще й посміялися зі своєї кумедної вдачі. Що тут сказати: якщо вже не можеш нічого змінити, то ліпше сприймати ситуацію з гумором.

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Хлопець проїжджав на велосипеді поблизу гнізда сороки

Фото reddit g_nome7

Чоловік хотів одягнути цю сорочку на весілля свого керівника, тому відніс в хімчистку. Результат вражає

Фото reddit YesLikeTheJeans

"Розбив мою улюблену тарілочку, яка в мене була вже 32 роки"

Фото reddit The_Smoot

Упс!

Фото reddit Thunder_SdSh

Відклеїлась підошва перед весіллям

Фото reddit MeatyClaws55

Батьки випадково розлили фарбу в автомобілі...

Фото reddit hhjkkh10

Смачного!

Фото reddit S-H-E-M-P

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Розсипався порошок для принтера… Як тепер це відмити?

Фото reddit Kayce-

"Його вже мили 20 хвилин тому..."

Фото reddit AddiictxD

Дівчина витратила півтора тижня, щоб скласти пазл. Там не вистачило однієї деталі!

Фото reddit BibliophileGirl92