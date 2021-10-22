Утім, ці люди сильно не засмутилися від прикрих провалів. Вони не тільки не сумували, а ще й посміялися зі своєї кумедної вдачі. Що тут сказати: якщо вже не можеш нічого змінити, то ліпше сприймати ситуацію з гумором.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Хлопець проїжджав на велосипеді поблизу гнізда сороки
Фото reddit g_nome7
Чоловік хотів одягнути цю сорочку на весілля свого керівника, тому відніс в хімчистку. Результат вражає
Фото reddit YesLikeTheJeans
"Розбив мою улюблену тарілочку, яка в мене була вже 32 роки"
Фото reddit The_Smoot
Упс!
Фото reddit Thunder_SdSh
Відклеїлась підошва перед весіллям
Фото reddit MeatyClaws55
Батьки випадково розлили фарбу в автомобілі...
Фото reddit hhjkkh10
Смачного!
Фото reddit S-H-E-M-P
Розсипався порошок для принтера… Як тепер це відмити?
Фото reddit Kayce-
"Його вже мили 20 хвилин тому..."
Фото reddit AddiictxD
Дівчина витратила півтора тижня, щоб скласти пазл. Там не вистачило однієї деталі!
Фото reddit BibliophileGirl92