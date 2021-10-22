10 кумедних невдач, які трапилися з людьми в найбільш несподіваний момент
22 жовтня 2021 , 08:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Герої нашої добірки пережили настільки "ефектні" невдачі, що хочеться просто їх обійняти та поспівчувати. Вони постраждали від невдалого збігу обставин. Їм точно не позаздриш!
Утім, ці люди сильно не засмутилися від прикрих провалів. Вони не тільки не сумували, а ще й посміялися зі своєї кумедної вдачі. Що тут сказати: якщо вже не можеш нічого змінити, то ліпше сприймати ситуацію з гумором.
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