10 кумедних невдач, які трапилися з людьми в найбільш несподіваний момент

Герої нашої добірки пережили настільки "ефектні" невдачі, що хочеться просто їх обійняти та поспівчувати. Вони постраждали від невдалого збігу обставин. Їм точно не позаздриш!

Утім, ці люди сильно не засмутилися від прикрих провалів. Вони не тільки не сумували, а ще й посміялися зі своєї кумедної вдачі. Що тут сказати: якщо вже не можеш нічого змінити, то ліпше сприймати ситуацію з гумором.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Хлопець проїжджав на велосипеді поблизу гнізда сороки

Фото reddit g_nome7

Чоловік хотів одягнути цю сорочку на весілля свого керівника, тому відніс в хімчистку. Результат вражає

Фото reddit YesLikeTheJeans

"Розбив мою улюблену тарілочку, яка в мене була вже 32 роки"

Фото reddit The_Smoot

Упс!

Фото reddit Thunder_SdSh

Відклеїлась підошва перед весіллям

Фото reddit MeatyClaws55

Батьки випадково розлили фарбу в автомобілі...

Фото reddit hhjkkh10

Смачного!

Фото reddit S-H-E-M-P

Розсипався порошок для принтера… Як тепер це відмити?

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Фото reddit Kayce-

"Його вже мили 20 хвилин тому..."

Фото reddit AddiictxD

Дівчина витратила півтора тижня, щоб скласти пазл. Там не вистачило однієї деталі!

Фото reddit BibliophileGirl92