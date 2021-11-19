Герої нашої добірки пережили настільки кумедні невдачі, що не могли не поділитися ними з іншими користувачами розважального ресурсу Reddit. Це правильний підхід. Неприємність вже сталася, то чому б з неї просто не посміятися? Так простіше!
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Для тих, хто має вдома песика, тут все зрозуміло без слів
Фото reddit Aydien1211
Хтось випадково виправ пульт
Фото reddit MonkyThrowPoop
"Крісло зламалося тоді, коли я на ньому сидів"
Фото reddit Meansnothingtoit
"Поклав посудину в теплу духовку. Ось результат"
Фото reddit pocketgain
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Фото reddit bandogu
Син просто кинув свою іграшку
Фото reddit Jordasche92
Свічка випадково розплавила зубну щітку
Фото reddit _LumpBeefbroth_
"Дочка хотіла допомогти зробити торт на її день народження"
Фото reddit bikinireef