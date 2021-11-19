Герої нашої добірки пережили настільки кумедні невдачі, що не могли не поділитися ними з іншими користувачами розважального ресурсу Reddit. Це правильний підхід. Неприємність вже сталася, то чому б з неї просто не посміятися? Так простіше!

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

"Хотів обсмажити печиво Oreo у фритюрі"

Фото reddit aleighleigh

Повечеряли, називається...

Фото reddit YetiPie

Для тих, хто має вдома песика, тут все зрозуміло без слів

Фото reddit Aydien1211

Хтось випадково виправ пульт

Фото reddit MonkyThrowPoop

"Крісло зламалося тоді, коли я на ньому сидів"

Фото reddit Meansnothingtoit

"Поклав посудину в теплу духовку. Ось результат"

Фото reddit pocketgain

Не можна наливати гарячий чай у склянку

Фото reddit bandogu

Син просто кинув свою іграшку

Фото reddit Jordasche92

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Свічка випадково розплавила зубну щітку

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"Дочка хотіла допомогти зробити торт на її день народження"

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