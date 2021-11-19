Герои нашей подборки пережили столь забавные неудачи, что не могли не поделиться ими с другими пользователями развлекательного ресурса Reddit. Это верный подход. Неприятность уже случилась, так почему бы над ней просто не посмеяться? Так проще!
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"Хотел обжарить печенье Oreo во фритюре"
Фото reddit aleighleigh
Поужинали, называется...
Фото reddit YetiPie
Для тех, у кого дома песик, тут все понятно без слов
Фото reddit Aydien1211
Кто-то случайно кинул в пралку пульт
Фото reddit MonkyThrowPoop
"Кресло сломалось тогда, когда я на нем сидел"
Фото reddit Meansnothingtoit
"Положил в теплую духовку. Отлично!"
Фото reddit pocketgain
Нельзя наливать горячий чай в стакан
Фото reddit bandogu
Сын просто бросил свою игрушку
Фото reddit Jordasche92
Свеча случайно расплавила зубную щетку
Фото reddit _LumpBeefbroth_
"Дочка хотела помочь сделать торт на ее день рождения"
Фото reddit bikinireef