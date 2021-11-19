Герои нашей подборки пережили столь забавные неудачи, что не могли не поделиться ими с другими пользователями развлекательного ресурса Reddit. Это верный подход. Неприятность уже случилась, так почему бы над ней просто не посмеяться? Так проще!

Интересно Награда ко Дню винодела: SHABO стала "Выбором потребителя 2021"

"Хотел обжарить печенье Oreo во фритюре"

Фото reddit aleighleigh

Поужинали, называется...

Фото reddit YetiPie

Для тех, у кого дома песик, тут все понятно без слов

Фото reddit Aydien1211

Кто-то случайно кинул в пралку пульт

Фото reddit MonkyThrowPoop

"Кресло сломалось тогда, когда я на нем сидел"

Фото reddit Meansnothingtoit

"Положил в теплую духовку. Отлично!"

Фото reddit pocketgain

Нельзя наливать горячий чай в стакан

Фото reddit bandogu

Сын просто бросил свою игрушку

Фото reddit Jordasche92

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Свеча случайно расплавила зубную щетку

Фото reddit _LumpBeefbroth_

"Дочка хотела помочь сделать торт на ее день рождения"

Фото reddit bikinireef