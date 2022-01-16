Люди з усього світу поділилися найбільш неприємними невдачами, що сталися у них вдома. Особливо шкода чоловіка, під яким раптово провалилася підлога. А замість того, щоб допомогти, його почали фотографувати.

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"Це трапляється кожного разу, коли я злюся"

Фото reddit mikeyz0

Майстри, які працювали на верхніх поверхах, випадково розлили фарбу на мій балкон

Фото reddit galenakarst

Хтось просто хотів пограти в гольф

Фото reddit beerisgood93

Звичайний мийний засіб не варто заливати у посудомийку!

Фото reddit Medved_77

"Хтось в’їхав у мій гараж, поки я спав"

Фото reddit

Пара вперше залишила цуценя самого вдома

Фото reddit Euromistake90

Упс...

Фото reddit JaCobra789

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"Придбав свій перший в житті будинок. Колишні власники забрали навіть унітаз..."

Фото reddit stylishjoker1439

Ранок починається не з кави...

Фото reddit Hanssssolo

Ого...

Фото reddit Roaming_AI