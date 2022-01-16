Люди со всего мира поделились самыми неприятными неудачами, случившимися у них дома. Особенно жалко мужчину, под которым внезапно провалился пол. А вместо того чтобы помочь, его начали фотографировать.

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"Это случается каждый раз, когда я злюсь"

Фото reddit mikeyz0

Мастера, работавшие на верхних этажах, случайно разлили краску на мой балкон

Фото reddit galenakarst

Кто-то просто хотел поиграть в гольф

Фото reddit beerisgood93

Обычное моющее средство не стоит заливать в посудомойку!

Фото reddit Medved_77

"Кто-то въехал мой гараж, пока я спал"

Фото reddit

Пара впервые оставила щенка одного дома

Фото reddit Euromistake90

Упс...

Фото reddit JaCobra789

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"Купил свой первый в жизни дом. Бывшие владельцы забрали даже унитаз..."

Фото reddit stylishjoker1439

Утро начинается не с кофе

Фото reddit Hanssssolo

Ого...

Фото reddit Roaming_AI