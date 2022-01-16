Люди со всего мира поделились самыми неприятными неудачами, случившимися у них дома. Особенно жалко мужчину, под которым внезапно провалился пол. А вместо того чтобы помочь, его начали фотографировать.
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"Это случается каждый раз, когда я злюсь"
Фото reddit mikeyz0
Мастера, работавшие на верхних этажах, случайно разлили краску на мой балкон
Фото reddit galenakarst
Кто-то просто хотел поиграть в гольф
Фото reddit beerisgood93
Обычное моющее средство не стоит заливать в посудомойку!
Фото reddit Medved_77
"Кто-то въехал мой гараж, пока я спал"
Фото reddit
Пара впервые оставила щенка одного дома
Фото reddit Euromistake90
Упс...
Фото reddit JaCobra789
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"Купил свой первый в жизни дом. Бывшие владельцы забрали даже унитаз..."
Фото reddit stylishjoker1439
Утро начинается не с кофе
Фото reddit Hanssssolo
Ого...
Фото reddit Roaming_AI