Фотографи піймали просто неймовірно кумедні моменти! Інколи прекрасну світлину "зіпсують" закохані, які несподівано з’явиться у кадрі, або ж парочка кумедних барменів. Але наш "фаворит" – це фото із принцом Гаррі, який вирішив трішки "похуліганити" в найбільш неочікуваний момент.

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Що тут робить клоун?

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Бармени явно щасливі

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Котик точно щось задумав

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Цей погляд...

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Прекрасна фотографія!

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Я тут посиджу, а ви фотографуйтесь

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Не всім подобаються метелики

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Ого! Це ж принц Гаррі

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Хтось дуже незадоволений

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Що тут взагалі відбувається?

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