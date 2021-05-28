Фотографи піймали просто неймовірно кумедні моменти! Інколи прекрасну світлину "зіпсують" закохані, які несподівано з’явиться у кадрі, або ж парочка кумедних барменів. Але наш "фаворит" – це фото із принцом Гаррі, який вирішив трішки "похуліганити" в найбільш неочікуваний момент.
Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc
Що тут робить клоун?
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Бармени явно щасливі
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Котик точно щось задумав
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Цей погляд...
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Прекрасна фотографія!
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Я тут посиджу, а ви фотографуйтесь
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Не всім подобаються метелики
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Ого! Це ж принц Гаррі
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Хтось дуже незадоволений
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Цікаво Хлопець відкопав унікальний жовтий діамант: він подарує його коханій
Що тут взагалі відбувається?
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