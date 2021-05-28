Фотографы поймали просто невероятно смешные моменты! Иногда прекрасную фотографию "испортят" влюбленные, которые неожиданно появятся в кадре, или же парочка забавных барменов. Но наш "фаворит" – это фото с принцем Гарри, который решил немного "похулиганить" в наиболее неожиданный момент.
Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc
Что здесь делает клоун?
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Бармены явно счастливы
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Котик точно что-то задумал
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Этот взгляд...
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Прекрасная фотография!
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Я здесь посижу, а вы фотографируйтесь
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Не всем нравятся бабочки
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Ого! Это же принц Гарри
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Кто-то очень недоволен
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Интересно Парень нашел в парке уникальный желтый бриллиант: он подарит его любимой
Что здесь вообще происходит?
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