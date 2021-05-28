10 людей, які хотіли красиве фото, але все пішло не так: кумедна добірка

28 травня 2021 , 14:58
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Джерело:

24 канал

Це могли бути звичайні фото, на яких люди хотіли зафіксувати мить зі свого життя. Та все пішло не за планом: лише погляньте, що відбувається на фоні.

Фотографи піймали просто неймовірно кумедні моменти! Інколи прекрасну світлину "зіпсують" закохані, які несподівано з’явиться у кадрі, або ж парочка кумедних барменів. Але наш "фаворит" – це фото із принцом Гаррі, який вирішив трішки "похуліганити" в найбільш неочікуваний момент.

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Що тут робить клоун?

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Бармени явно щасливі

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Котик точно щось задумав

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Цей погляд...

Фото Reddit

Прекрасна фотографія!

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Я тут посиджу, а ви фотографуйтесь

Фото Reddit

Не всім подобаються метелики

Фото Reddit

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Ого! Це ж принц Гаррі

Фото Reddit

Хтось дуже незадоволений

Фото Reddit

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Що тут взагалі відбувається?

Фото Reddit

 

Автор: Петро Синєокий