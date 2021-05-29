Користувачі Reddit регулярно публікують раритетні фотографії своїх рідних. Дивовижно, але інколи молоденький хлопець може виглядати майже ідентично як його прадідусь в такі самі роки. Деякі люди настільки схожі на своїх родичів, що їх реально важко відрізнити. Ось 10 найцікавіших фотопорівнянь, які вас здивують.

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"Не розумів, наскільки мій брат схожий на тата, доки не побачив це фото"

Фото Reddit

Правнучка у 2021 році та прабабця в 1920-му

Фото Reddit

"Дідусь в день його весілля і я"

Фото Reddit

"Я в 3 класі і мій тато в 3 класі"

Фото Reddit

"Моя мама в юності і я зараз"

Фото Reddit

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Батько та син в одному й тому ж віці

Фото Reddit

"Всі кажуть, що виглядаю так само як мій дідусь в молодості"

Фото Reddit

Прабабця і правнучка

Фото Reddit

"Я дуже схожий на мого тата. Він зліва (1976 рік)"

Фото Reddit

Батько та син у віці 20 років

Фото Reddit

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"Випускні фото з мого альбому та альбому моєї мами"

Фото Reddit