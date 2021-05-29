Користувачі Reddit регулярно публікують раритетні фотографії своїх рідних. Дивовижно, але інколи молоденький хлопець може виглядати майже ідентично як його прадідусь в такі самі роки. Деякі люди настільки схожі на своїх родичів, що їх реально важко відрізнити. Ось 10 найцікавіших фотопорівнянь, які вас здивують.
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"Не розумів, наскільки мій брат схожий на тата, доки не побачив це фото"
Фото Reddit
Правнучка у 2021 році та прабабця в 1920-му
Фото Reddit
"Дідусь в день його весілля і я"
Фото Reddit
"Я в 3 класі і мій тато в 3 класі"
Фото Reddit
"Моя мама в юності і я зараз"
Фото Reddit
Батько та син в одному й тому ж віці
Фото Reddit
"Всі кажуть, що виглядаю так само як мій дідусь в молодості"
Фото Reddit
Прабабця і правнучка
Фото Reddit
"Я дуже схожий на мого тата. Він зліва (1976 рік)"
Фото Reddit
Батько та син у віці 20 років
Фото Reddit
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"Випускні фото з мого альбому та альбому моєї мами"
Фото Reddit