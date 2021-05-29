Пользователи Reddit регулярно публикуют раритетные фотографии своих родных. Удивительно, но иногда молоденький парень может выглядеть почти идентично как его прадедушка в те же годы. А некоторые люди настолько похожи на своих родственников, что их реально трудно отличить. Вот 10 самых интересных фотосравнений, которые вас удивят.

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"Не понимал, насколько мой брат похож на папу, пока не увидел это фото"

Фото Reddit

Правнучка в 2021 году и прабабушка в 1920-м

Фото Reddit

"Дедушка в день его свадьбы и я"

Фото Reddit

"Я в 3 классе и мой папа в 3 классе"

Фото Reddit

"Моя мама в юности и я сейчас"

Фото Reddit

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Отец и сын в одном и том же возрасте

Фото Reddit

"Все говорят, что выгляжу так же как мой дедушка в молодости"

Фото Reddit

Прабабушка и правнучка

Фото Reddit

"Я очень похож на моего отца. Он слева (1976 год)"

Фото Reddit

Отец и сын в возрасте 20 лет

Фото Reddit

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"Выпускные фото с моего альбома и альбома моей мамы"

Фото Reddit