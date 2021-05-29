10 людей, які настільки схожі на своїх рідних, що заплутали усіх: цікаві фото

29 травня 2021 , 11:12
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Джерело:

24 канал

Ви коли-небудь переглядали фотографії своїх бабусь, дідусів або батьків у молодості? Повірте, там можна знати багато несподіванок, про які ви зовсім не здогадувалися.

Користувачі Reddit регулярно публікують раритетні фотографії своїх рідних. Дивовижно, але інколи молоденький хлопець може виглядати майже ідентично як його прадідусь в такі самі роки. Деякі люди настільки схожі на своїх родичів, що їх реально важко відрізнити. Ось 10 найцікавіших фотопорівнянь, які вас здивують.

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"Не розумів, наскільки мій брат схожий на тата, доки не побачив це фото"

Фото Reddit

Правнучка у 2021 році та прабабця в 1920-му

Фото Reddit

"Дідусь в день його весілля і я"

Фото Reddit

"Я в 3 класі і мій тато в 3 класі"

Фото Reddit

"Моя мама в юності і я зараз"

Фото Reddit

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Батько та син в одному й тому ж віці

Фото Reddit

"Всі кажуть, що виглядаю так само як мій дідусь в молодості"

Фото Reddit

Прабабця і правнучка

Фото Reddit

"Я дуже схожий на мого тата. Він зліва (1976 рік)"

Фото Reddit

Батько та син у віці 20 років

Фото Reddit

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"Випускні фото з мого альбому та альбому моєї мами"

Фото Reddit

 

 

 

 

Автор: Петро Синєокий