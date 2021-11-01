Дехто вважає це справжнім божевіллям, а хтось в захваті від такої креативності. Так, один чоловік вирішив зробити на своїй голові зачіску-ананас. Цікаво було б побачити обличчя перукаря, коли йому пояснювали, що він має зробити.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне
Крута ідея!
Фото eluniversal
Тепер це помідор
Фото Kotaku
"Зробіть мені ананас на голові!"
Фото bored panda
Вау!
Фото bored panda
Стильно!
Фото bored panda
Тенісний м’яч – це дещо дивно, погодьтесь
Фото bored panda
Що це таке?
Фото trendsnhealth
Ого!
Фото bored panda
Це дійсно дуже цікаво!
Фото Lisa Von Weise
Чомусь ця зачіска схожа на знаменитий Сіднейський оперний театр
Фото imgur