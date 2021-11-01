Дехто вважає це справжнім божевіллям, а хтось в захваті від такої креативності. Так, один чоловік вирішив зробити на своїй голові зачіску-ананас. Цікаво було б побачити обличчя перукаря, коли йому пояснювали, що він має зробити.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

Крута ідея!

Фото eluniversal

Тепер це помідор

Фото Kotaku

"Зробіть мені ананас на голові!"

Фото bored panda

Вау!

Фото bored panda

Стильно!

Фото bored panda

Тенісний м’яч – це дещо дивно, погодьтесь

Фото bored panda

Що це таке?

Фото trendsnhealth

Ого!

Фото bored panda

Це дійсно дуже цікаво!

Фото Lisa Von Weise

Чомусь ця зачіска схожа на знаменитий Сіднейський оперний театр

Фото imgur