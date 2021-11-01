Некоторые считают это настоящим безумием, а кто-то в восторге от такой креативности. Так, один мужчина решил сделать на своей голове прическу-ананас. Интересно было бы увидеть лицо парикмахера, когда ему объясняли, что он должен сделать.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
Крутая идея!
Фото eluniversal
Теперь это помидор
Фото Kotaku
"Сделайте мне ананас на голове!"
Фото bored panda
Вау!
Фото bored panda
Стильно!
Фото bored panda
Теннисный мяч – это немного странно, согласитесь
Фото bored panda
Что это такое?
Фото trendsnhealth
Ого!
Фото bored panda
Это действительно очень интересно!
Фото Lisa Von Weise
Почему-то эта прическа похожа на знаменитый Сиднейский оперный театр
Фото imgur