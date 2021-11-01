Некоторые считают это настоящим безумием, а кто-то в восторге от такой креативности. Так, один мужчина решил сделать на своей голове прическу-ананас. Интересно было бы увидеть лицо парикмахера, когда ему объясняли, что он должен сделать.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Крутая идея!

Фото eluniversal

Теперь это помидор

Фото Kotaku

"Сделайте мне ананас на голове!"

Фото bored panda

Вау!

Фото bored panda

Стильно!

Фото bored panda

Теннисный мяч – это немного странно, согласитесь

Фото bored panda

Что это такое?

Фото trendsnhealth

Ого!

Фото bored panda

Это действительно очень интересно!

Фото Lisa Von Weise

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Почему-то эта прическа похожа на знаменитый Сиднейский оперный театр

Фото imgur