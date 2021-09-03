Перед вами фотографії 10 кумедних стрижок, які добре вас потішать. Можливо, у цих перукарів просто був невдалий день, тому й зачіски вийшли трішки невдалими. Або ж вони просто не зрозуміли бажання клієнтів…
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Хлопець попросив перукаря спробувати зробити щось новеньке
Фото Reddit buddhai-beats
"Я просив, що був плавний перехід"
Фото Reddit Dwaighn1
"Сьогодні я пішла до іншого перукаря"
Фото Reddit _sophierobinson_
"Живу тепер в іншому місті. Спробував вперше сходити до місцевих перукарів"
Фото Reddit L_eds
Ой
Фото Reddit ShrekQueen
"Перукарка сказала, що не знає, як так сталося..."
Фото Reddit kitkat354
"Це зробив професіонал, а не я"
Фото Reddit shdbecysbgv
"Сходила до не свого перукаря. Попросила зробити каре до підборіддя..."
Фото Reddit Ehvuhlinn
І таке буває...
Фото Reddit krockthewilly
"Казали, що це найкращий барбер у всьому місті"
Фото Reddit Hiyokolo