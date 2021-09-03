Перед вами фотографії 10 кумедних стрижок, які добре вас потішать. Можливо, у цих перукарів просто був невдалий день, тому й зачіски вийшли трішки невдалими. Або ж вони просто не зрозуміли бажання клієнтів…

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Хлопець попросив перукаря спробувати зробити щось новеньке

Фото Reddit buddhai-beats

"Я просив, що був плавний перехід"

Фото Reddit Dwaighn1

"Сьогодні я пішла до іншого перукаря"

Фото Reddit _sophierobinson_

"Живу тепер в іншому місті. Спробував вперше сходити до місцевих перукарів"

Фото Reddit L_eds

Ой

Фото Reddit ShrekQueen

"Перукарка сказала, що не знає, як так сталося..."

Фото Reddit kitkat354

"Це зробив професіонал, а не я"

Фото Reddit shdbecysbgv

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"Сходила до не свого перукаря. Попросила зробити каре до підборіддя..."

Фото Reddit Ehvuhlinn

І таке буває...

Фото Reddit krockthewilly

"Казали, що це найкращий барбер у всьому місті"

Фото Reddit Hiyokolo