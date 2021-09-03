Перед вами фотографии 10 забавных стрижек, которые хорошо вас порадуют. Возможно, в этих парикмахеров просто был неудачный день, поэтому и прически вышли немного неудачными. Или же они просто не поняли желание клиентов...
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Парень попросил парикмахера попробовать сделать что-то новенькое
Фото Reddit buddhai-beats
"Я просил, чтобы был плавный переход"
Фото Reddit Dwaighn1
"Сегодня я пошла к другому парикмахеру"
Фото Reddit _sophierobinson_
"Живу теперь в другом городе. Попробовал впервые сходить к местным парикмахерам"
Фото Reddit L_eds
Ой
Фото Reddit ShrekQueen
"Парикмахерша сказала, что не знает, как так случилось..."
Фото Reddit kitkat354
"Это сделал профессионал, а не я"
Фото Reddit shdbecysbgv
"Сходила к другому парикмахеру. Попросила сделать каре до подбородка..."
Фото Reddit Ehvuhlinn
И такое бывает...
Фото Reddit krockthewilly
"Говорили, что это лучший барбер во всем городе"
Фото Reddit Hiyokolo