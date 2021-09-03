Перед вами фотографии 10 забавных стрижек, которые хорошо вас порадуют. Возможно, в этих парикмахеров просто был неудачный день, поэтому и прически вышли немного неудачными. Или же они просто не поняли желание клиентов...

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Парень попросил парикмахера попробовать сделать что-то новенькое

Фото Reddit buddhai-beats

"Я просил, чтобы был плавный переход"

Фото Reddit Dwaighn1

"Сегодня я пошла к другому парикмахеру"

Фото Reddit _sophierobinson_

"Живу теперь в другом городе. Попробовал впервые сходить к местным парикмахерам"

Фото Reddit L_eds

Ой

Фото Reddit ShrekQueen

"Парикмахерша сказала, что не знает, как так случилось..."

Фото Reddit kitkat354

"Это сделал профессионал, а не я"

Фото Reddit shdbecysbgv

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"Сходила к другому парикмахеру. Попросила сделать каре до подбородка..."

Фото Reddit Ehvuhlinn

И такое бывает...

Фото Reddit krockthewilly

"Говорили, что это лучший барбер во всем городе"

Фото Reddit Hiyokolo