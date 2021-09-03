10 людей, яким не пощастило потрапити до перукарів-аматорів: кумедні фото

16:09

Ці люди хотіли круту й нестандартну стрижку, а вийшов справжній провал. Пам’ятайте: якщо ви збираєтеся йти до нового перукаря, то ретельно читайте відгуки. Герої нашої добірки, здається, цього не зробили.