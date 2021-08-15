Герої нашої добірки не посоромилися забрати речі, які хтось викинув у смітник. Це не дивно, адже деякі з них коштують тисячі доларів. А хтось взагалі здогадався викинути справжній катер…

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Хтось викинув цілком справний електронний годинник

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"Знайшов її на смітнику. Вона важила дуже багато, бо була зроблена із мармуру"

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"Перше видання "Мері Поппінс" 1934 року, яке хтось викинув у смітник в нашому офісі"

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"Попросила чоловіка залізти у сміттєвє відро, щоб дістати ось цю красу"

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"Я знайша його у смітнику! Ювелір сказав, що це ручна робота. Тут 14 карат чистого золота"

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Люди думали, що це скрипка. Та це була рулетка

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"Не знаю, що з нею робити. Але вона справді працює"

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"Хто взагалі додумався викидати гітару?"

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"Мій хлопець якраз шукав ігрове крісло. Я його забрала"

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Ого!

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