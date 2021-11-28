Оцініть цю добірку – вона точно підніме вам настрій! Найбільше прикро за нареченого, якого так невдало підкинули, що він перевірив, наскільки міцна стеля в ресторані…
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Рибина йде додому!
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Бідний наречений...
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Полетіли!
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Упс...
Фото reddit jaypi3583
Песик не розуміє, що відбувається
Фото reddit SirFentonOfDog
Який грізний!
Фото reddit FriendinBrendan
Так мило!
Фото reddit jedwards4711
Вода лише почала вилітати
Фото reddit GallowBoob
Ідеальне фото!
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Кусь!
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