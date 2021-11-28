10 людей, яким вдалося спіймати ідеальний момент на фото: кумедна добірка
28 листопада 2021 , 13:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Цим людям вдалося зафіксувати неймовірно кумедні та цікаві моменти на фотографії. Зробили б вони її на секунду пізніше – і все виглядало б не настільки ефектно.
Оцініть цю добірку – вона точно підніме вам настрій! Найбільше прикро за нареченого, якого так невдало підкинули, що він перевірив, наскільки міцна стеля в ресторані…
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Рибина йде додому!
Фото reddit seego_beaz
Бідний наречений...
Фото reddit seriesfeel55
Полетіли!
Фото reddit VaguelyArtistic
Упс...
Фото reddit jaypi3583
Песик не розуміє, що відбувається
Фото reddit SirFentonOfDog
Який грізний!
Фото reddit FriendinBrendan
Так мило!
Фото reddit jedwards4711
Вода лише почала вилітати
Фото reddit GallowBoob
Ідеальне фото!
Фото reddit Adamaja456Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO.
Кусь!
Фото reddit DizzyApps