10 людей, яким вдалося спіймати ідеальний момент на фото: кумедна добірка

28 листопада 2021 , 13:08
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Джерело:

Reddit

Цим людям вдалося зафіксувати неймовірно кумедні та цікаві моменти на фотографії. Зробили б вони її на секунду пізніше – і все виглядало б не настільки ефектно.

Оцініть цю добірку – вона точно підніме вам настрій! Найбільше прикро за нареченого, якого так невдало підкинули, що він перевірив, наскільки міцна стеля в ресторані…

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Ідеальне фото!

Фото reddit Adamaja456

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Кусь!

Фото reddit DizzyApps

 

 

Автор: Петро Синєокий