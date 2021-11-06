Щасливі дівчата поділилися своїми знахідками із користувачами Reddit. Ці весільні плаття їм обійшлися досить дешево: від одного – до кількох десятків доларів. Погодьтеся, реально невелика ціна.
Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне
"Придбала це весільне плаття за 25 доларів"
Фото reddit catsleepwontsleep
Дівчина сходила на барахолку і знайшла це плаття за 12 доларів
Фото reddit RememberKoomValley
"Плаття моєї мрії! За 65 доларів"
Фото reddit HeavenlyLaBreeze
"Не дарма люблю ходити на секонди. Весільне плаття обійшлося у 20 доларів"
Фото reddit jessamcnugget
Вінтажне весільне плаття коштувало 1 долар
Фото reddit Summer3G
"Купила сукню зі шлейфом всього за 40 доларів"
Фото reddit ruzzti
Наречена в захваті від сукні за 50 доларів
Фото reddit mayor_rissa
Цікаве вінтажне плаття
Фото reddit randogirlonthenet
"Знайшла цю красу на секонді. Купила за 12 доларів. В майбутньому знадобиться"
Фото reddit theartofc
"Це плаття я купила за 20 доларів"
Фото reddit jackiezee
Чудове весільне плаття за 25 доларів
Фото reddit Herroyalshyness515