Счастливые девушки поделились своими находками с пользователями Reddit. Эти свадебные платья им обошлись довольно дешево: от одного до нескольких десятков долларов. Согласитесь, реально небольшая цена.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне
"Приобрела это свадебное платье за 25 долларов"
Фото reddit catsleepwontsleep
Девушка сходила на барахолку и нашла это платье за 12 долларов
Фото reddit RememberKoomValley
"Платье моей мечты! За 65 долларов"
Фото reddit HeavenlyLaBreeze
"Не зря люблю ходить на секонды. Свадебное платье обошлось в 20 долларов"
Фото reddit jessamcnugget
Винтажное свадебное платье стоило 1 доллар
Фото reddit Summer3G
"Купила платье со шлейфом всего за 40 долларов"
Фото reddit ruzzti
Невеста в восторге от платья за 50 долларов
Фото reddit mayor_rissa
Интересное винтажное платье
Фото reddit randogirlonthenet
"Нашла эту красоту на секонде. Купила за 12 долларов. В будущем понадобится"
Фото reddit theartofc
"Это платье я купила за 20 долларов"
Фото reddit jackiezee
Великолепное свадебное платье за 25 долларов
Фото reddit Herroyalshyness515