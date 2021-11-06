10+ наречених, які відшукали весільні плаття на секонд-хенді: цікаві фото

6 листопада 2021 , 10:09
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Джерело:

Reddit

Цим нареченим неймовірно пощастило: їм вдалося відшукати красиву весільну сукню на секонд-хенді! Вони дуже задоволені, адже не тільки зекономили гроші, але й знайшли саме таке плаття, яке хотіли.

Щасливі дівчата поділилися своїми знахідками із користувачами Reddit. Ці весільні плаття їм обійшлися досить дешево: від одного – до кількох десятків доларів. Погодьтеся, реально невелика ціна.

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"Придбала це весільне плаття за 25 доларів"

Фото reddit catsleepwontsleep

Дівчина сходила на барахолку і знайшла це плаття за 12 доларів

Фото reddit RememberKoomValley

"Плаття моєї мрії! За 65 доларів"

Фото reddit HeavenlyLaBreeze

"Не дарма люблю ходити на секонди. Весільне плаття обійшлося у 20 доларів"

Фото reddit jessamcnugget

Вінтажне весільне плаття коштувало 1 долар

Фото reddit Summer3G

"Купила сукню зі шлейфом всього за 40 доларів"

Фото reddit ruzzti

Наречена в захваті від сукні за 50 доларів

Фото reddit mayor_rissa

Цікаве вінтажне плаття

Фото reddit randogirlonthenet

"Знайшла цю красу на секонді. Купила за 12 доларів. В майбутньому знадобиться"

Фото reddit theartofc

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"Це плаття я купила за 20 доларів"

Фото reddit jackiezee

Чудове весільне плаття за 25 доларів

Фото reddit Herroyalshyness515

 

Автор: Петро Синєокий