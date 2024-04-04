Там також чимало бізнесменок, які процвітають у всіх галузях: від гірничодобувної промисловості до азартних ігор та сфери краси. Про десять найбагатших жінок у світі, розповідаємо далі.

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10. Ебігейл Джонсон (29 мільярдів доларів)

62-річна Ебігейл Джонсон посідає 10-те місце серед найбагатших жінок світу завдяки своїм статкам у 29 мільярдів доларів. Це ставить її на 58-ме місце в списку найбагатших людей загалом.

Бізнесвумен обіймала посаду генеральної директорки гіганта з управління фондами Fidelity Investments з 2014 року, коли вона змінила на цій посаді свого тодішнього 84-річного батька Неда.

Вона належить до третього покоління сім'ї, яка очолює фірму, засновану її дідом у Бостоні 1946 року.

Подейкують, що вона захопилася криптовалютами під час свого перебування у фірмі та 2018 року запустила платформу, яка дає змогу інституційним інвесторам торгувати біткойнами.

До приходу у фірму вона працювала консультантом з менеджменту Booz Allen Hamilton, де познайомилася з чоловіком, підприємцем у сфері охорони здоров'я Крістофером МакКауном.

За даними Bloomberg Businessweek, зараз у пари двоє дітей і вони живуть у будинку з сімома спальнями, який Ебігейл успадкувала від дідуся.

Ебігейл Джонсон: дивіться фото

9. Джина Райнхарт (30,8 мільярда доларів)

Найбагатшою людиною Австралії є Джина Райнхарт, статки якої становлять дивовижні 30,8 мільярда доларів. У загальному списку багатіїв вона посідає 56-те місце.

Її батько Ленг Генкок, розвідник залізної руди, заснував компанію, яка мала фінансові труднощі, поки Джина не взяла кермо влади у свої руки.

У 1992 році вона стала виконавчою головою і заснувала гірничодобувний конгломерат Hancock Prospecting.

Мільярдерка також є власницею модних брендів Driza-Bone і Rossi Boots. І її компанія зосередилася на виробництві високоякісної яловичини вагю, яка нині є другим за величиною виробником великої рогатої худоби в Австралії.

Джина Райнхарт: дивіться фото

8. Міріам Адельсон (32 мільярди доларів)

Лікарка Міріам Адельсон посідає 53-тє місце серед найбагатших людей у світі та може похвалитися власним капіталом у 32 мільярди доларів.

78-річна уродженка Ізраїлю є вдовою генерального директора Las Vegas Sands Corporation і мега-донора від Республіканської партії Шелдона Адельсона.

Чоловік Міріам помер 2021 року у 87 років. Він володів казино-компанією Las Vegas Sands.

Повідомляється, що відтоді сім'я придбала контрольний пакет акцій баскетбольної команди Dallas Mavericks і досі володіє газетою The Las Vegas Review-Journal.

Міріам Адельсон: дивіться фото

7. Рафаела Апонте-Діамант (33,1 мільярда доларів)

Рафаела Апонте-Діамант із Женеви, Швейцарія, має статки у 33,1 мільярда доларів і посідає 48-ме місце серед найбагатших людей.

Разом із чоловіком Джанлуїджі їй належить 50 відсотків акцій MSC – найбільшої у світі судноплавної компанії.

Пара вперше зустрілася в 1960-х роках під час сонячної відпустки на італійському острові Капрі, коли Джанлуїджі був капітаном корабля, відповідальним за переправу туристів.

Разом вони увійшли в судноплавну галузь після купівлі свого першого судна – невеликого вантажного корабля Patricia – з кредитом у 200 тисяч доларів 1970 року.

За даними Forbes, до 1979 року у дуету було 17 кораблів, і вони продовжували розвивати свій бізнес, включно з круїзами, внутрішньою логістикою і портовими операціями. Донині Джанлуїджі залишається виконавчим головою фірми, а його син Дієго виконує обов'язки президента.

Рафаела, дочка ізраїльського банкіра, входить до ради директорів MSC Foundation, але не обіймає жодної іншої офіційної посади. Кажуть, що вона займається дизайном круїзних лайнерів.

Рафаела Апонте-Діамант: дивіться фото

6. Савітрі Джиндал (33,5 мільярда доларів)

Найбагатша жінка Індії – 74-річна Савітрі Джіндал зі статками в 33,5 мільярда доларів, посідає 46-те місце серед найбагатших людей загалом.

Jindal Group – конгломерат, що базується в Нью-Делі, – заснував чоловік Савітрі Ом Пракаш Джиндал.

Компанія займається енергетикою і сталлю, але також має активи в інших галузях, таких як гірничодобувна промисловість, виробництво електроенергії та портові споруди.

Чоловік Савітрі розбився на вертольоті 2005 року. Після його смерті компанії були розділені між чотирма його синами, які тепер керують ними незалежно.

Найбільші активи групи контролюються сином Савітрі, який мешкає в Мумбаї, Саджаном Джіндалом, який став частиною ділової активності у вересні 2023 року. Савітрі двічі входила до складу уряду Конгресу Індії – один раз як міністерка енергетики й вдруге як міністерка міських місцевих органів влади.

Савітрі Джиндал: дивіться фото

5. Маккензі Скотт (36,5 мільярда доларів)

Статки колишньої дружини засновника Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Скотт, становлять 36,5 мільярда доларів, і вона посідає 43-тє місце в загальному списку багатіїв.

Пара прожила в шлюбі 25 років, але після їхнього розлучення 2019 року вона пішла з чотиривідсотковою часткою їхнього спільного бізнесу.

Маккензі, 53-річна письменниця, поповнила лави надбагатих філантропів світу, підписавши на той час "Клятву дарування", оскільки вона пообіцяла пожертвувати половину своїх статків на доброчинність протягом свого життя.

Вона створила веб-сайт під назвою Yield Giving, на якому йдеться про те, що на сьогодні вона виділила понад 17,3 мільярда доларів більш ніж 2300 некомерційним організаціям.

Маккензі Скотт з колишнім чоловіком Джеффом Безосом: дивіться фото

4. Жаклін Марс (38,5 мільярдів доларів)

Жаклін Марс потрапила до списку Forbes зі статками в 38,5 мільярдів доларів. У загальному заліку вона посіла 35-те місце.

Її дідусь Френк Марс почав свій бізнес, виробляючи шоколад на своїй кухні в Такомі, штат Вашингтон, 1911 року.

У 1929 році компанія винайшла фірмову нугу зі смаком солоду, яка стала начинкою шоколадних батончиків Milky Way і Snickers – і бізнес пішов у гору.

84-річна Жаклін зараз володіє приблизно однією третиною імперії Mars, пропрацювавши в компанії майже 20 років. Вона входила до ради директорів до 2016 року, а її син Стівен Беджер також став директором.

Водночас її братові Джону належить приблизно третина компанії, а на решту претендують чотири дочки її покійного брата Форреста-молодшого.

У 2013 році Жаклін опинилася в центрі скандалу після того, як визнала себе винною в ДТП, під час якої загинули двоє людей. Їй призупинили дію водійських прав на шість місяців і зобов'язали виплатити штраф у розмірі 2500 доларів. Сім'я жертв попросила не саджати її до в'язниці.

Жаклін Марс із сім'єю: дивіться фото

3. Джулія Кох (64,3 мільярда доларів)

Статки 61-річної Джулії Кох становлять 64,3 мільярда доларів, що ставить її на 23-тє місце в загальному списку мільярдерів.

Вона і троє її дітей успадкували 42% акцій Koch Industries від чоловіка Девіда після його смерті від раку простати у віці 79 років 2019 року.

Девід, який працював інженером-хіміком і бізнесменом, приєднався до свого сімейного бізнесу 1970 року і перетворив його на другу за величиною приватну компанію в Сполучених Штатах.

Джулія, яка переїхала з Айови до Нью-Йорка в 1980-х роках, починала як помічниця модельєра Адольфо, працювала з безліччю відомих клієнтів, включно з Ненсі Рейган. З чоловіком вона познайомилася на побаченні наосліп.

Зараз Джулія є президентом Фонду Девіда Х. Коха – некомерційної організації, метою якої є розвиток благодійної спадщини її чоловіка. І вона часто жертвує значні суми на медичні дослідження.

Джулія Кох: дивіться фото

2. Еліс Волтон (72,3 мільярда доларів)

Статки Еліс Волтон, єдиної дочки засновника Walmart Сема Волтона, оцінюють у 72,3 мільярда доларів. Вона посіла 21-ше місце в списку всіх мільярдерів.

Її брати, Роб і Джим, зайнялися сімейним бізнесом, але Еліс порушила цю тенденцію і натомість зосередила свою увагу на кураторстві мистецтва після купівлі своєї першої роботи, коли їй було всього 10 років.

Цей інтерес призвів до того, що вона очолила Музей американського мистецтва "Кристал Бріджес", який відкрився для публіки в її рідному місті Бентонвіллі, штат Арканзас, 2011 року.

Подейкують, що жінка подарувала свою власну колекцію творів мистецтва музею і витратила понад 300 мільйонів доларів на будівництво цієї установи.

Тепер тут представлені роботи таких людей, як Енді Воргол, Джексон Поллок і Норман Роквелл.

Вона також понад десять років розводила коней на ранчо в Техасі, яке продала 2015 року.

Еліс Волтон: дивіться фото

1. Франсуаза Бетанкур Мейєрс (99,5 мільярдів доларів)

Найбагатша жінка у світі – Франсуаза Бетанкур Меєрс, онука засновника L'Oreal, статки якої становлять приголомшливі 99,5 мільярдів доларів. Вона посідає 15-те місце в списку всіх мільярдерів.

70-річна французька бізнесвумен та її сім'я володіють більш ніж третиною публічного косметичного бренду, заснованого 1909 року.

Вона входить до ради директорів L'Oreal з 1997 року і залишається головою сімейної холдингової компанії, а її сини – Жан-Віктор Мейєрс і Ніколас Мейєрс – також виконують функції директорів.

Франсуаза Бетанкур Мейєрс: дивіться фото

Франсуаза успадкувала своє величезне багатство після того, як її мати Ліліан Бетанкур, на той момент найбагатша жінка у світі, померла у віці 94 років 2017 року.

Її смерть спричинила величезну юридичну тяганину, яка переросла в політичний скандал з приводу того, чи зможе вона керувати статками сім'ї.

Мільярдерка також займається благодійністю. Сім'я Бетанкур Меєрс і L'Oreal пожертвували 226 мільйонів доларів на ремонт собору Паризької Богоматері після пожежі у квітні 2019 року.