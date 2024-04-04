Там также немало бизнесменок, которые процветают во всех отраслях: от горнодобывающей промышленности до азартных игр и сферы красоты. О десяти самых богатых женщинах в мире, рассказываем далее.

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10. Эбигейл Джонсон (29 миллиардов долларов)

62-летняя Эбигейл Джонсон занимает 10-е место среди самых богатых женщин мира благодаря своему состоянию в 29 миллиардов долларов. Это ставит ее на 58-е место в списке самых богатых людей в целом.

Бизнесвумен занимала должность генерального директора гиганта по управлению фондами Fidelity Investments с 2014 года, когда она сменила на этом посту своего тогдашнего 84-летнего отца Неда.

Она принадлежит к третьему поколению семьи, которая возглавляет фирму, основанную ее дедом в Бостоне в 1946 году.

Говорят, что она увлеклась криптовалютами во время своего пребывания в фирме и в 2018 году запустила платформу, которая позволяет институциональным инвесторам торговать биткоинами.

До прихода в фирму она работала консультантом по менеджменту Booz Allen Hamilton, где познакомилась с мужем, предпринимателем в сфере здравоохранения Кристофером МакКауном.

По данным Bloomberg Businessweek, сейчас у пары двое детей и они живут в доме с семью спальнями, который Эбигейл унаследовала от дедушки.

Эбигейл Джонсон: смотрите фото

9. Джина Райнхарт (30,8 миллиардов долларов)

Самым богатым человеком Австралии является Джина Райнхарт, состояние которой составляет удивительные 30,8 миллиардов долларов. В общем списке богачей она занимает 56-е место.

Ее отец Лэнг Гэнкок, разведчик железной руды, основал компанию, которая имела финансовые трудности, пока Джина не взяла бразды правления в свои руки.

В 1992 году она стала исполнительным председателем и основала горнодобывающий конгломерат Hancock Prospecting.

Миллиардерша также является владелицей модных брендов Driza-Bone и Rossi Boots. И ее компания сосредоточилась на производстве высококачественной говядины вагю, которая сейчас является вторым по величине производителем крупного рогатого скота в Австралии.

Джина Райнхарт: смотрите фото

8. Мириам Адельсон (32 миллиарда долларов)

Врач Мириам Адельсон занимает 53-е место среди самых богатых людей в мире и может похвастаться собственным капиталом в 32 миллиарда долларов.

78-летняя уроженка Израиля является вдовой генерального директора Las Vegas Sands Corporation и мега-донора от Республиканской партии Шелдона Адельсона.

Муж Мириам умер в 2021 году в 87 лет. Он владел казино-компанией Las Vegas Sands.

Сообщается, что с тех пор семья приобрела контрольный пакет акций баскетбольной команды Dallas Mavericks и до сих пор владеет газетой The Las Vegas Review-Journal.

Мириам Адельсон: смотрите фото

7. Рафаэла Апонте-Диамант (33,1 миллиарда долларов)

Рафаэла Апонте-Диамант из Женевы, Швейцария, имеет состояние в 33,1 миллиарда долларов и занимает 48-е место среди самых богатых людей.

Вместе с мужем Джанлуиджи ей принадлежит 50 процентов акций MSC – крупнейшей в мире судоходной компании.

Пара впервые встретилась в 1960-х годах во время солнечного отпуска на итальянском острове Капри, когда Джанлуиджи был капитаном корабля, ответственным за переправу туристов.

Вместе они вошли в судоходную отрасль после покупки своего первого судна – небольшого грузового корабля Patricia – с кредитом в 200 тысяч долларов в 1970 году.

По данным Forbes, к 1979 году у дуэта было 17 кораблей, и они продолжали развивать свой бизнес, включая круизы, внутренней логистикой и портовыми операциями. По сей день Джанлуиджи остается исполнительным главой фирмы, а его сын Диего исполняет обязанности президента.

Рафаэла, дочь израильского банкира, входит в совет директоров MSC Foundation, но не занимает никакой другой официальной должности. Говорят, что она занимается дизайном круизных лайнеров.

Рафаэла Апонте-Диамант: смотрите фото

6. Савитри Джиндал (33,5 миллиарда долларов)

Самая богатая женщина Индии – 74-летняя Савитри Джиндал с состоянием в 33,5 миллиарда долларов, занимает 46-е место среди самых богатых людей в целом.

Jindal Group – конгломерат, базирующийся в Нью-Дели, – основал муж Савитри Ом Пракаш Джиндал.

Компания занимается энергетикой и сталью, но также имеет активы в других отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, производство электроэнергии и портовые сооружения.

Муж Савитри разбился на вертолете в 2005 году. После его смерти компании были разделены между четырьмя его сыновьями, которые теперь управляют ими независимо.

Крупнейшие активы группы контролируются сыном Савитри, проживающим в Мумбаи, Саджаном Джиндалом, который стал частью деловой активности в сентябре 2023 года. Савитри дважды входила в состав правительства Конгресса Индии – один раз как министр энергетики и второй раз как министр городских местных органов власти.

Савитри Джиндал: смотрите фото

5. Маккензи Скотт (36,5 миллиардов долларов)

Состояние бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт, составляет 36,5 миллиарда долларов, и она занимает 43-е место в общем списке богачей.

Пара прожила в браке 25 лет, но после их развода в 2019 году она ушла с четырехпроцентной долей совместного бизнеса.

Маккензи, 53-летняя писательница, пополнила ряды сверхбогатых филантропов мира, подписав в то время "Клятву дарения", поскольку она пообещала пожертвовать половину своего состояния на благотворительность в течение своей жизни.

Она создала веб-сайт под названием Yield Giving, на котором говорится, что на сегодня она выделила более 17,3 миллиарда долларов более чем 2300 некоммерческим организациям.

Маккензи Скотт с бывшим мужем Джеффом Безосом: смотрите фото

4. Жаклин Марс (38,5 миллиардов долларов)

Жаклин Марс попала в список Forbes с состоянием в 38,5 миллиардов долларов. В общем зачете она заняла 35-е место.

Ее дедушка Фрэнк Марс начал свой бизнес, производя шоколад на своей кухне в Такоме, штат Вашингтон, в 1911 году.

В 1929 году компания изобрела фирменную нугу со вкусом солода, которая стала начинкой шоколадных батончиков Milky Way и Snickers – и бизнес пошел в гору.

84-летняя Жаклин сейчас владеет примерно одной третью империи Mars, проработав в компании почти 20 лет. Она входила в совет директоров до 2016 года, а ее сын Стивен Беджер также стал директором.

В то же время ее брату Джону принадлежит примерно треть компании, а на остальное претендуют четыре дочери ее покойного брата Форреста-младшего.

В 2013 году Жаклин оказалась в центре скандала после того, как признала себя виновной в ДТП, во время которого погибли два человека. Ей приостановили действие водительских прав на шесть месяцев и обязали выплатить штраф в размере 2500 долларов. Семья жертв попросила не сажать ее в тюрьму.

Жаклин Марс с семьей: смотрите фото

3. Джулия Кох (64,3 миллиарда долларов)

Состояние 61-летней Джулии Кох составляет 64,3 миллиарда долларов, что ставит ее на 23-е место в общем списке миллиардеров.

Она и трое ее детей унаследовали 42% акций Koch Industries от мужа Дэвида после его смерти от рака простаты в возрасте 79 лет в 2019 году.

Дэвид, работавший инженером-химиком и бизнесменом, присоединился к своему семейному бизнесу в 1970 году и превратил его во вторую по величине частную компанию в Соединенных Штатах.

Джулия, которая переехала из Айовы в Нью-Йорк в 1980-х годах, начинала как помощница модельера Адольфо, работала с множеством известных клиентов, включая Нэнси Рейган. С мужем она познакомилась на свидании вслепую.

Сейчас Джулия является президентом Фонда Дэвида Х. Коха – некоммерческой организации, целью которой является развитие благотворительного наследия ее мужа. И она часто жертвует значительные суммы на медицинские исследования.

Джулия Кох: смотрите фото

2. Элис Уолтон (72,3 миллиарда долларов)

Состояние Элис Уолтон, единственной дочери основателя Walmart Сэма Уолтона, оценивают в 72,3 миллиарда долларов. Она заняла 21-е место в списке всех миллиардеров.

Ее братья, Роб и Джим, занялись семейным бизнесом, но Элис нарушила эту тенденцию и вместо этого сосредоточила свое внимание на кураторстве искусства после покупки своей первой работы, когда ей было всего 10 лет.

Этот интерес привел к тому, что она возглавила Музей американского искусства "Кристал Бриджес", который открылся для публики в ее родном городе Бентонвилле, штат Арканзас, 2011 года.

Поговаривают, что женщина подарила свою собственную коллекцию произведений искусства музею и потратила более 300 миллионов долларов на строительство этого учреждения.

Теперь здесь представлены работы таких людей, как Энди Уорхол, Джексон Поллок и Норман Роквелл.

Она также более десяти лет разводила лошадей на ранчо в Техасе, которое продала в 2015 году.

Элис Уолтон: смотрите фото

1. Франсуаза Бетанкур Мейерс (99,5 миллиарда долларов)

Самая богатая женщина в мире – Франсуаза Бетанкур Мейерс, внучка основателя L'Oreal, состояние которой составляет потрясающие 99,5 миллиарда долларов. Она занимает 15-е место в списке всех миллиардеров.

70-летняя французская бизнесвумен и ее семья владеют более чем третью публичного косметического бренда, основанного в 1909 году.

Она входит в совет директоров L'Oreal с 1997 года и остается главой семейной холдинговой компании, а ее сыновья – Жан-Виктор Мейерс и Николас Мейерс – также выполняют функции директоров.

Франсуаза Бетанкур Мейерс: смотрите фото

Франсуаза унаследовала свое огромное богатство после того, как ее мать Лилиан Бетанкур, на тот момент самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет в 2017 году.

Ее смерть вызвала огромную юридическую волокиту, которая переросла в политический скандал о том, сможет ли она управлять состоянием семьи.

Миллиардерша также занимается благотворительностью. Семья Бетанкур Мейерс и L'Oreal пожертвовали 226 миллионов долларов на ремонт собора Парижской Богоматери после пожара в апреле 2019 года.