Час експериментів: 10 неочікуваних продуктів, які варто додати в каву

Для багатьох кава - улюблений ранковий напій, який бадьорить та піднімає настрій. Якщо класичний смак кави вам вже набрид, то не бійтесь експериментувати й додавати щось цікавеньке, окрім звичних вершків, кориці та цукру.

Розповідаємо, як за допомогою всього однієї спеції чи продукту зробити смак та аромат вашої звичної кави більш оригінальним. Спробуйте, ці прості рецепти подарують вам нові відчуття.

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1. Цедра лимону або апельсину

Ми звикли класти шматочок лимону у чай, проте для кави цитрусові також – чудова компанія. Не поспішайте класти у каву ціле кружальце фрукта, краще натерти цедру на мілкій терці, викласти у турку поверх молотої кави і зварити. Готуйте каву за тим рецептом, що ви звикли, а апельсин чи лимон додадуть їй пікантного смаку.

Додайте до кави цедру лимона / Фото freepik

2. М'ята

У гарячих напоях свіжа м'ята найкраще розкриває свої властивості. Рецепт простий: зваріть вашу улюблену каву, а зверху покладіть кілька листочків свіжої м'яти. У воді вона розпариться і надасть каві особливого, ніжного аромату. Головне – не переборщити, аби м'ята не перебила запах самої кави.

3. Кардамон

Це популярна пряність, яку часто додають до кави. Якщо ви ще не пробували такий варіант, то мерщій це виправляти. Кардамон має досить інтенсивний аромат, тому досить зварити у турці з кавою всього дрібку цієї пряності, щоб ваш напій набув особливого, екзотичного смаку.

4. Яєчний жовток

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Кава з яйцем? Так, це досить незвичний інгредієнт для кави, адже у нас напій з жовтком практично ніде не подають. Хоч звучить цей варіант досить дивно, проте його варто спробувати: кава матиме дуже ніжний, вершковий смак. Збийте жовток з цукром, зваріть каву і обережно викладіть зверху пишну яєчну масу. Ось і усе, оригінальний напій готовий!

Приготуйте незвичайну каву з яєчним жовтком / Фото kofella

Мускатний горіх

Мускатний горіх легко знайти у будь-якому продуктовому магазині. Додайте дрібку до кави і ви отримаєте надзвичайно ароматний, пряний напій, який зігріває і створює затишну атмосферу. Можете також додати молока, якщо поєднання смаків здається вам занадто інтенсивним.

Мед

Це чудовий замінник цукру. Проте мед може не просто підсолодити вашу каву, а й збагатити її новим смаком. Для цього варто обирати не м'який та легкий на смак мед, а більш насичений – до прикладу, гречаний. Пробуйте та експериментуйте.

Мед чудово поєднується з кавою / Фото Pexels

Сіль

Сіль у каву додають для того, щоб позбутись зайвої гіркоти. Отже, якщо ви зварили занадто гірку каву, просто додайте трішки солі – і вона стане м'якшою. Як і з м'ятою, важливо не всипати забагато солі: вона взагалі не повинна відчуватись у каві, лише нейтралізувати гіркий смак.

Лаванда

Бачили у кав'ярнях напої на кшталт "лавандового лате"? Так ось, приготувати напій з квітковим ароматом легко можна й вдома. Є кілька варіантів, які вам сподобаються:

додати сухі квіти лаванди у мелену каву, залити водою та зварити її

перемолоти квіти лаванди відразу з кавовими зернами, і варити вже готову лавандову суміш

Ароматна лавандова кава / Фото pinterest

Чорний перець

Додайте кілька горошин звичайного чорного перцю, щоб ваш напій став духмяний та набув цікавого апетитного аромату. Можна зварити каву з перцем відразу у турці або ж кинути горошини у вже готовий напій.

Імбир

Імбир – це ще один зігріваючий продукт, який варто додати у каву, якщо ви плануєте влаштувати собі теплий домашній вечір. Покладіть ложку кави у турку, а зверху – ложку дрібно нарізаного імбиру, залийте водою і зваріть. Ваш пікантний напій з терпким присмаком готовий, насолоджуйтесь.