Чай із корицею – чудовий напій, який допоможе прекрасно розслабитися перед сном. Спеціальним рецептом з вами поділиться спеціалістка по травах Рашель Робінет.

За словами пані Робінет, кориця чудово підтримує травлення та стабілізує рівень цукру в крові. Це покращує наш сон.

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Різкі перепади цукру в крові можуть не дати вам заснути вночі. Кориця запобігає цьому, забезпечуючи прекрасний та безперервний нічний сон, – пояснює спеціалістка.

Рецепт чаю, який допоможе вам краще спати / Фото Unsplash

Що вам знадобиться?

1 паличка кориці

1 невеликий шматок свіжого імбиру

1 зірочка анісу (або гвоздика чи кардамон – що захочете)

1 долька свіжого апельсина

Мед (за бажанням)

Вам дуже сподобається такий чай / Фото Unsplash

Як приготувати чай?

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1. Закип’ятіть близько 250 мілілітрів води. Додайте палочку кориці, аніс та імбир в каструлю. Настоювати близько 10 хвилин.

2. Перелийте все в чашку та витисніть сік із дольки апельсина.

3. За бажання можна підсолодити медом.

Насолоджуйтеся!