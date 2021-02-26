Чай с корицей – прекрасный напиток, который поможет отлично расслабиться перед сном. Специальным рецептом с вами поделится специалист по травам Рашель Робинет.

По словам госпожи Робинет, корица прекрасно поддерживает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Это улучшает наш сон.

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Резкие перепады сахара в крови могут не дать вам уснуть ночью. Корица предотвращает это, обеспечивая прекрасный и непрерывный ночной сон, – объясняет специалистка.

Рецепт чая, который поможет вам лучше спать / Фото Unsplash

Что вам понадобится?

1 палочка корицы

1 небольшой кусок свежего имбиря

1 звездочка аниса (или гвоздика или кардамон – что захотите)

1 долька свежего апельсина

Мед (по желанию)

Вам очень понравится такой чай / Фото Unsplash

Как приготовить чай?

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1. Вскипятите около 250 миллилитров воды. Добавьте палочку корицы, анис и имбирь в кастрюлю. Настаивать около 10 минут.

2. Перелейте все в чашку и выжмите сок из дольки апельсина.

3. При желании можно подсластить медом.

Наслаждайтесь!