Прекрасный чай с корицей, который поможет вам заснуть: рецепт от эксперта
Чай с корицей – прекрасный напиток, который поможет отлично расслабиться перед сном. Специальным рецептом с вами поделится специалист по травам Рашель Робинет.
Источник:Well and Good
По словам госпожи Робинет, корица прекрасно поддерживает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Это улучшает наш сон.
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Резкие перепады сахара в крови могут не дать вам уснуть ночью. Корица предотвращает это, обеспечивая прекрасный и непрерывный ночной сон, – объясняет специалистка.
Рецепт чая, который поможет вам лучше спать / Фото Unsplash
Что вам понадобится?
- 1 палочка корицы
- 1 небольшой кусок свежего имбиря
- 1 звездочка аниса (или гвоздика или кардамон – что захотите)
- 1 долька свежего апельсина
- Мед (по желанию)
Вам очень понравится такой чай / Фото Unsplash
Как приготовить чай?
1. Вскипятите около 250 миллилитров воды. Добавьте палочку корицы, анис и имбирь в кастрюлю. Настаивать около 10 минут.
2. Перелейте все в чашку и выжмите сок из дольки апельсина.
3. При желании можно подсластить медом.
Наслаждайтесь!
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