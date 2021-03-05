Для многих кофе - любимый утренний напиток, который бодрит и поднимает настроение. Если классический вкус кофе вам уже надоел, то не бойтесь экспериментировать и добавлять что-то интересное, кроме привычных сливок, корицы и сахара.

Рассказываем, как с помощью всего одной специи или продукта сделать вкус и аромат вашего привычного кофе более оригинальным. Попробуйте, эти простые рецепты подарят вам новые ощущения.

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1. Цедра лимона или апельсина

Мы привыкли класть кусочек лимона в чай, однако для кофе цитрусовые также отличная компания. Не спешите класть в кофе целый кружочек фрукта, лучше натереть цедру на мелкой терке, выложить в турку поверх молотого кофе и сварить. Готовьте кофе по тому рецепту, к которому вы привыкли, а апельсин или лимон придадут ему пикантный вкус.

Добавьте к кофе цедру лимона / Фото freepik

2. Мята

В горячих напитках свежая мята лучше всего раскрывает свои свойства. Рецепт прост: сварите ваше любимое кофе, а сверху положите несколько листиков свежей мяты. В воде она распарится и придаст кофе особый, нежный аромата. Главное – не переборщить, чтобы мята не перебила запах самого кофе.

3. Кардамон

Это популярная пряность, которую часто добавляют в кофе. Если вы еще не пробовали такой вариант, то скорее это исправляйте. У кардамона достаточно интенсивный аромат, поэтому достаточно сварить в турке с кофе всего щепотку этой пряности, чтобы ваш напиток приобрел особый, экзотический вкус.

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4. Яичный желток

Кофе с яйцом? Да, это довольно необычный ингредиент для кофе, ведь у нас напиток с желтком практически нигде не подают. Хоть звучит этот вариант довольно странно, однако его стоит попробовать: у кофе будет очень нежный, сливочный вкус. Взбейте желток с сахаром, сварите кофе и осторожно выложите сверху пышную яичную массу. Вот и все, оригинальный напиток готов!

Приготовьте необычный кофе с яичным желтком / Фото kofella

Мускатный орех

Мускатный орех легко найти в любом продуктовом магазине. Добавьте щепотку к кофе и вы получите очень ароматный, пряный напиток, который согревает и создает уютную атмосферу. Вы можете также добавить молока, если сочетание вкусов кажется вам слишком интенсивным.

Мед

Это отличный заменитель сахара. Однако мед может не просто подсластить ваш кофе, но и обогатить его новым вкусом. Для этого следует выбирать не мягкий и легкий по вкусу мед, а более насыщенный – к примеру, гречишный. Пробуйте и экспериментируйте.

Мед прекрасно сочетается с кофе / Фото Pexels

Обычная соль

Соль в кофе добавляют для того, чтобы избавиться от излишней горечи. Итак, если вы сварили слишком горький кофе, просто добавьте немного соли – и он станет мягче. Как и с мятой, важно не всыпать много соли: она вообще не должна ощущаться в кофе, только нейтрализовать горький вкус.

Лаванда

Видели в кафе напитки типа "лавандового латте"? Так вот, приготовить напиток с цветочным ароматом легко и дома. Есть несколько вариантов, которые вам понравятся:

добавить сухие цветы лаванды в молотый кофе, залить водой и сварить его

перемолоть цветы лаванды сразу с кофейными зернами, и варить уже готовую лавандовую смесь

Ароматный лавандовый кофе / Фото pinterest

Черный перец

Добавьте несколько горошин обычного черного перца, чтобы ваш напиток стал ароматным и приобрел интересный аппетитный аромат. Можно сварить кофе с перцем сразу в турке или бросить горошины в уже готовый напиток.

Имбирь

Имбирь – это еще один согревающий продукт, который стоит добавить в кофе, если вы планируете устроить себе теплый домашний вечер. Положите ложку кофе в турке, а сверху – ложку мелко нарезанного имбиря, залейте водой и сварите. Ваш пикантный напиток с терпким привкусом готов, наслаждайтесь.