Перед вами добірка оригінальних ялинок, побачивши які, виникає одне питання: "Як вони до такого додумалися?" Чого тільки вартує невидиме деревце, прикрашене святковими іграшками!
Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют
І деревця не треба!
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Як гарно!
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Така "ялинка" може стояти весь рік
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"Таку ялинку я поставив напередодні 2022 року"
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"Тато хотів оригінальну ялинку"
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Жінка зв’язала ялинку, бо їй ліньки було прикрашати штучну
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Цікава ялинка, але котик тут – справжня зірка
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Вау!
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Ялинка із Lego
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Кілька гілочок та іграшок – і вже "ялинка"
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