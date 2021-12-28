Перед вами подборка оригинальных елок, увидев которые, возникает один вопрос: "Как они до такого додумались?" Чего только стоит невидимое дерево, украшенное праздничными игрушками!

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

И деревца не нужно!

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Как красиво!

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Такая "елка" может стоять круглый год

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"Такую елку я поставил накануне 2022 года"

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"Папа хотел оригинальную елку"

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Женщина связала елку, потому что ей лень было украшать искусственную

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Интересная елка, но котик здесь – настоящая звезда

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Вау!

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Елка из Lego

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Несколько веточек, игрушек – и вот уже "елка"

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