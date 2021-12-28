Перед вами подборка оригинальных елок, увидев которые, возникает один вопрос: "Как они до такого додумались?" Чего только стоит невидимое дерево, украшенное праздничными игрушками!
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
И деревца не нужно!
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Как красиво!
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Такая "елка" может стоять круглый год
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"Такую елку я поставил накануне 2022 года"
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"Папа хотел оригинальную елку"
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Женщина связала елку, потому что ей лень было украшать искусственную
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Интересная елка, но котик здесь – настоящая звезда
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Вау!
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Елка из Lego
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Несколько веточек, игрушек – и вот уже "елка"
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