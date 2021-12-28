10 нестандартних ялинок, які дійсно вражають: цікаві фото

Ці хлопці та дівчата вирішили замість звичайної ялинки зробити щось своє. І знаєте, вони просто здивували всіх. Повірте, таких цікавих ялинок ви точно не бачили.

Перед вами добірка оригінальних ялинок, побачивши які, виникає одне питання: "Як вони до такого додумалися?" Чого тільки вартує невидиме деревце, прикрашене святковими іграшками!

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

І деревця не треба!

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Як гарно!

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Така "ялинка" може стояти весь рік

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"Таку ялинку я поставив напередодні 2022 року"

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"Тато хотів оригінальну ялинку"

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Жінка зв’язала ялинку, бо їй ліньки було прикрашати штучну

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Цікава ялинка, але котик тут – справжня зірка

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Вау!

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Ялинка із Lego

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в

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Кілька гілочок та іграшок – і вже "ялинка"

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