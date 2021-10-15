Деякі з цих речей можуть добряче налякати. Лише уявіть: ви спокійно прогулюєтеся осіннім лісом, пташки співають – і тут натрапляєте на людські голови, зроблені із кераміки. Якою була б ваша реакція? Незвичні, а подекуди й загадкові речі, які люди знаходили в лісах – далі на Life 24!
Цікаво Вечеря з вином: SHABO Grande Reserve Cabernet Franc – Merlot – Saperavi й телятина на кістці
Хтось повішав картину в лісі
Фото reddit George-R-R-Fartin
"Маленьке містечко" посеред лісу
Фото reddit TitlickMcThick
Хлопець знайшов цю скульптуру серед дерев в лісі й забрав додому
Фото reddit ArtNoobly
Красиво!
Фото reddit PeaceKeeperInTown
"Це крісло було за півтори години їзди до найближчого населеного пункту. Як воно там взялося – не розумію"
Фото reddit JAYYDAWGG007
Хтось красиво розмалював камінь!
Фото reddit gilbertsmith
Клас! Прикрашена ялинка посеред лісу
Фото reddit NoNotInTheFace
Здається, він довго тут лежить
Фото reddit Nasobema
Моторошно! Але це голови з кераміки
Фото reddit shibashroom
Оце так!
Фото reddit OranguPanda