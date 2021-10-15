Деякі з цих речей можуть добряче налякати. Лише уявіть: ви спокійно прогулюєтеся осіннім лісом, пташки співають – і тут натрапляєте на людські голови, зроблені із кераміки. Якою була б ваша реакція? Незвичні, а подекуди й загадкові речі, які люди знаходили в лісах – далі на Life 24!

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Хтось повішав картину в лісі

Фото reddit George-R-R-Fartin

"Маленьке містечко" посеред лісу

Фото reddit TitlickMcThick

Хлопець знайшов цю скульптуру серед дерев в лісі й забрав додому

Фото reddit ArtNoobly

Красиво!

Фото reddit PeaceKeeperInTown

"Це крісло було за півтори години їзди до найближчого населеного пункту. Як воно там взялося – не розумію"

Фото reddit JAYYDAWGG007

Хтось красиво розмалював камінь!

Фото reddit gilbertsmith

Клас! Прикрашена ялинка посеред лісу

Фото reddit NoNotInTheFace

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Здається, він довго тут лежить

Фото reddit Nasobema

Моторошно! Але це голови з кераміки

Фото reddit shibashroom

Оце так!

Фото reddit OranguPanda