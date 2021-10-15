Некоторые из этих вещей могут сильно напугать. Только представьте: вы спокойно прогуливаетесь осенним лесом, птички поют – и тут попадаете на головы людей, сделанные из керамики. Какой была бы ваша реакция? Необычные, а порой и загадочные вещи, которые люди находили в лесах – дальше на Life 24!
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Кто-то повесил картину в лесу
Фото reddit George-R-R-Fartin
"Маленький городок" посреди леса
Фото reddit TitlickMcThick
Парень нашел эту скульптуру среди деревьев в лесу и забрал домой
Фото reddit ArtNoobly
Красиво!
Фото reddit PeaceKeeperInTown
"Это кресло было в полутора часах езды до ближайшего населенного пункта. Как оно там взялось – не понимаю"
Фото reddit JAYYDAWGG007
Кто-то красиво разрисовал камень!
Фото reddit gilbertsmith
Класс! Украшенная елка посреди леса
Фото reddit NoNotInTheFace
Кажется, он долго здесь лежит
Фото reddit Nasobema
Жутко! Но это головы из керамики
Фото reddit shibashroom
Вот это да!
Фото reddit OranguPanda