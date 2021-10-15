Некоторые из этих вещей могут сильно напугать. Только представьте: вы спокойно прогуливаетесь осенним лесом, птички поют – и тут попадаете на головы людей, сделанные из керамики. Какой была бы ваша реакция? Необычные, а порой и загадочные вещи, которые люди находили в лесах – дальше на Life 24!

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Кто-то повесил картину в лесу

Фото reddit George-R-R-Fartin

"Маленький городок" посреди леса

Фото reddit TitlickMcThick

Парень нашел эту скульптуру среди деревьев в лесу и забрал домой

Фото reddit ArtNoobly

Красиво!

Фото reddit PeaceKeeperInTown

"Это кресло было в полутора часах езды до ближайшего населенного пункта. Как оно там взялось – не понимаю"

Фото reddit JAYYDAWGG007

Кто-то красиво разрисовал камень!

Фото reddit gilbertsmith

Класс! Украшенная елка посреди леса

Фото reddit NoNotInTheFace

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Кажется, он долго здесь лежит

Фото reddit Nasobema

Жутко! Но это головы из керамики

Фото reddit shibashroom

Вот это да!

Фото reddit OranguPanda