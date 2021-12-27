Користувачі Reddit поділилися найцікавішими новорічними лайфхаками, які вони постійно застосовують в себе в побуті. Один чоловік навіть придумав "унікальний" спосіб, як зберігати штучну ялинку упродовж року, не знімаючи з неї прикраси…

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Якщо ялинка висока і не можете дотягнутися

Фото reddit dweber618

Так значно зручніше підливати ялинку

Фото reddit Ladymedussa

В такому випадку гірлянди точно не заплутаються

Фото reddit Erlebrown87

"Цей котик ненавидить пластикові кульочки"

Фото reddit Dirak07

Гачки, які вішають у ванній, чудово підходять для гірлянд

Фото reddit

Жінка зберігає іграшки у коробці з-під вина

Фото reddit killumquick

Так точно не впаде!

Фото reddit krose0206

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Торік попросила чоловіка забрати іграшки з ялинки… Він пишається собою"

Фото reddit 342636_stephy_a

Іграшки можна вішати за допомогою скріпки

Фото reddit Chilper

Цікавий спосіб зберігати гірлянду

Фото reddit Silvern_