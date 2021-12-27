Пользователи Reddit поделились интересными новогодними лайфхаками, которые они постоянно применяют у себя в быту. Один мужчина даже придумал "уникальный" способ, как хранить искусственную елку в течение года, не снимая с нее украшения...
Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют
Если елка высокая и не можете дотянуться
Фото reddit dweber618
Так гораздо удобнее подливать елку
Фото reddit Ladymedussa
В таком случае гирлянды точно не запутаются
Фото reddit Erlebrown87
"Этот котик ненавидит пластиковые пакеты"
Фото reddit Dirak07
Крючки, которые вешают в ванной, отлично подходят для гирлянд
Фото reddit
Женщина хранит игрушки в коробке из-под вина
Фото reddit killumquick
Так точно не упадет!
Фото reddit krose0206
"В прошлом году попросила мужчину забрать игрушки из елки… Он гордится собой"
Фото reddit 342636_stephy_a
Игрушки можно вешать с помощью скрепки
Фото reddit Chilper
Интересный способ хранить гирлянду
Фото reddit Silvern_