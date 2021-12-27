Пользователи Reddit поделились интересными новогодними лайфхаками, которые они постоянно применяют у себя в быту. Один мужчина даже придумал "уникальный" способ, как хранить искусственную елку в течение года, не снимая с нее украшения...

Интересно Бранч с белым игристым SHABO Special Edition брют

Если елка высокая и не можете дотянуться

Фото reddit dweber618

Так гораздо удобнее подливать елку

Фото reddit Ladymedussa

В таком случае гирлянды точно не запутаются

Фото reddit Erlebrown87

"Этот котик ненавидит пластиковые пакеты"

Фото reddit Dirak07

Крючки, которые вешают в ванной, отлично подходят для гирлянд

Фото reddit

Женщина хранит игрушки в коробке из-под вина

Фото reddit killumquick

Так точно не упадет!

Фото reddit krose0206

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"В прошлом году попросила мужчину забрать игрушки из елки… Он гордится собой"

Фото reddit 342636_stephy_a

Игрушки можно вешать с помощью скрепки

Фото reddit Chilper

Интересный способ хранить гирлянду

Фото reddit Silvern_