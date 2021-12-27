10 новорічних лайфхаків, які вам знадобляться: цікаві фото
27 грудня 2021 , 23:12Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Як захистити ялинку від котиків; що робити з гірляндою, яка постійно плутається; як надійно закріпити іграшки – перед вами добірка оригінальних новорічних лайфхаків. Буде корисно та інколи кумедно!
Користувачі Reddit поділилися найцікавішими новорічними лайфхаками, які вони постійно застосовують в себе в побуті. Один чоловік навіть придумав "унікальний" спосіб, як зберігати штучну ялинку упродовж року, не знімаючи з неї прикраси…
Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют
Якщо ялинка висока і не можете дотягнутися
Фото reddit dweber618
Так значно зручніше підливати ялинку
Фото reddit Ladymedussa
В такому випадку гірлянди точно не заплутаються
Фото reddit Erlebrown87
"Цей котик ненавидить пластикові кульочки"
Фото reddit Dirak07
Гачки, які вішають у ванній, чудово підходять для гірлянд
Фото reddit
Жінка зберігає іграшки у коробці з-під вина
Фото reddit killumquick
Так точно не впаде!
Фото reddit krose0206Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
"Торік попросила чоловіка забрати іграшки з ялинки… Він пишається собою"
Фото reddit 342636_stephy_a
Іграшки можна вішати за допомогою скріпки
Фото reddit Chilper
Цікавий спосіб зберігати гірлянду
Фото reddit Silvern_