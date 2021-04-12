10 оригінальних фраз, щоб зізнатись у коханні

Найкраще, що ви можете зробити для коханої людини - це показати, як сильно ви її любите. Проте у довготривалих стосунках звичайне "Я тебе кохаю" втрачає свою силу, стає майже щоденною звичкою.

Пропонуємо проявити креатив і підібрати щось краще за повсякденні слова, які ви говорите одне одному перед роботою чи перед сном. Ось 10 фраз, які легко замінять "Я тебе кохаю", але зовсім не гірше зможуть виразити усі ваші почуття.

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"Я тобою пишаюся"

Усі важливо знати, що рідні підтримують їх, а усе, що вони роблять, має для когось велике значення. Цими словами ви даєте коханому зрозуміти, що щиро цінуєте його успіхи.

"Ти надихаєш мене"

Покажіть коханому, як кожна ваша зустріч змушує вас літати на крилах, піднімає настрій та спонукає змінюватись на краще. Будь-хто може сказати "Ти мені подобаєшся", і лише небагатьох людей ми дійсно надихаємо.

Дайте коханому зрозуміти, що він вас надихає / Фото Pexels

"З кожним днем люблю тебе все більше"

У довгих стосунках партнери думають, що вони занадто змінились, що вік пішов їм не на користь, що вони вже не такі активні як раніше тощо. Цими словами ви даєте партнеру зрозуміти, що з часом ваша любов лише зростає, а усі зміни пішли лише на краще.

"Бережи себе"

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У цих двох простих словах прихована величезна турбота про свого коханого. Скажіть йому це, коли будете прощатись, і він побачить, що ви дійсно його цінуєте, хвилюєтесь за нього і бажаєте для нього тільки найкращого.

"Я так люблю кожен сантиметр твого тіла"

Якщо ви вже зустрічаєтесь з цією людиною, очевидно, що вам подобається він весь, включаючи його тіло. Проте як часто ви про це говорите? Кажіть йому це регулярно, показуйте, що він бажаний, і ви захоплюєтесь ним.

Покажіть, що ви у захваті від нього / Фото Unsplash

"Я зроблю це, йди відпочивай"

Дії – одна із форм показати своє кохання. Попіклуйтесь про коханого і візьміть на себе те, що він ненавидить робити: записувати самому в поліклініку, мити посуд чи розвішувати речі. У вас можуть бути обов'язки по дому, проте давайте одне одному інколи можливість не робити цих речей.

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"Ти завжди змушуєш мене сміятися"

Почуття гумору та спільні жарти – це те, що може тримати дуже міцний зв'язок між людьми. Згадайте, як на початку стосунків ви сміялись з усіх, навіть дурнуватих жартів коханого. Зізнайтесь йому, що попри побут, його слова досі можуть вас розсмішити та підняти настрій.

"Я буду поруч з тобою, що б не сталось"

У стосунках ми всі прагнемо відчувати підтримку, і хочемо знати, що на партнера можна покладатись. Це важливі слова, які дають вашому коханому зрозуміти, що вам дійсно можна довіряти, навіть у найгірших ситуаціях.

Зізнавайтесь у коханні особливими словами / Фото Unsplash

"Я приготувала твій улюблений..."

Проявіть своє кохання через улюблену страву коханого на вечерю, сніданок у ліжко чи романтичний пікнік. Йому буде приємно знати, що ви завжди пам'ятаєте про його вподобання.

"Як ти почуваєшся?"

Зізнаймося, інколи людям важливо почути прості, але такі важливі слова. Вони хочуть знати, що ними цікавляться, що хтось помітив зміни у їх настрої. Після цих слів партнер зрозуміє, що він вам досі не байдужий.