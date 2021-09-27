Перед вами добірка кумедних та водночас дивних фотографій пасажирів із метро. Важко зрозуміти, чому люди вирішили саме так одягнутися. Можливо, вони спеціально хотіли підняти настрій іншим пасажирам. І знаєте, їм це однозначно вдалося!
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Костюм для новорічного настрою
Фото reddit celmenum
Це дуже дивно!
Фото reddit 90daysfrom_now
На битву запізнюватися не можна...
Фото reddit OrionSoul
"Я не можу зрозуміти, що тут відбувається"
Фото reddit spit_finger
Разом із друзями
Фото reddit AwkwardSammich
Так зловісно!
Фото reddit omgitsmint
Леді підкорила усіх пасажирів!
Фото reddit 90daysfrom_now
Якщо хороша музика, то чого б і не послухати?
Фото reddit pigwig775
Захист на всі 100%!
Фото reddit bebingery546er4r
Цікаво!
Фото reddit My_Memes_Will_Cure_U
Ого!
Фото reddit Imperator_Helvetica