Перед вами добірка кумедних та водночас дивних фотографій пасажирів із метро. Важко зрозуміти, чому люди вирішили саме так одягнутися. Можливо, вони спеціально хотіли підняти настрій іншим пасажирам. І знаєте, їм це однозначно вдалося!

Цікаво Новий тріумф українських вин: SHABO завоювали 4 медалі на міжнародному конкурсі в Німеччині

Костюм для новорічного настрою

Фото reddit celmenum

Це дуже дивно!

Фото reddit 90daysfrom_now

На битву запізнюватися не можна...

Фото reddit OrionSoul

"Я не можу зрозуміти, що тут відбувається"

Фото reddit spit_finger

Разом із друзями

Фото reddit AwkwardSammich

Так зловісно!

Фото reddit omgitsmint

Леді підкорила усіх пасажирів!

Фото reddit 90daysfrom_now

Якщо хороша музика, то чого б і не послухати?

Фото reddit pigwig775

Захист на всі 100%!

Фото reddit bebingery546er4r

Цікаво!

Фото reddit My_Memes_Will_Cure_U

Ого!

Фото reddit Imperator_Helvetica