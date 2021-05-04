Ми підготували для вас 10 неймовірно позитивних історій з усього світу, які просто змусять вас усміхнутися. Перегляньте ці круті світлини – ви одразу покращите свій настрій!
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"Доктор Чанг допоміг мені народитися, а вчора я приймав з ним роди"
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Перша ніч щенятки у новому домі
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Дідусь та бабуся прийшли подивитися на свого внука
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"Вчора корова себе погано почувала, тому син вирішив провести з нею час. Я проснувся зранку і побачив ось таке"
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"Моя кішка дуже любить кришки від пляшок. Вчора я плакала у ванній, і вона почала приносити їх мені під двері"
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"Моя молодша сестра пішла на побачення із молодим фермером. Він подарував їй 12-кілограмовий сир!"
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Оголошення від дитини, яка загубила кішку
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"Майже 6 років тому, незадовго до своєї смерті, батько дав сестрі купюру в 10 доларів , щоб вона подарувала мені їх на 21-річчя, щоб я міг купити собі перше пиво. Ура, тату, це для тебе!"
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"До моїх знайомих кілька тижнів ходили електрики. Їх маленький син був просто одержимий ними. Він засипав їх питаннями, добротою і постійними пропозиціями допомогти. Нещодавно він отримав від них зарплату!"
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Список виконаних робіт:
- Вимірювання предметів – 1,5 фунти.
- Підрахунок і сумування кількості розеток – 1,5 фунти.
- Харчування (смачнюще печиво) – 1,5 фунти.
- Відмінне волонтерство – 1,5 фунти.
- Гарантія якості (вирішення багатьох питань) – 9 фунтів.
Загалом – 15 фунтів!
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"Охоронець на моїй роботі в’яже одяг для недоношених дітей і відправляє його по всьому світу. Моє серце розтануло"
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