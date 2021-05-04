Мы подготовили для вас 10 невероятно положительных историй со всего мира, которые просто заставят вас улыбнуться. Просмотрите на эти крутые фотографии – вы сразу улучшите свое настроение!
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"Доктор Чанг помог мне родиться, а вчера я принимал с ним роды"
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Первая ночь щенка в новом доме
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Дедушка и бабушка пришли посмотреть на своего внука
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"Вчера корова себя плохо чувствовала, поэтому сын решил провести с ней время. Я проснулся утром и увидел вот такое"
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"Моя кошка очень любит крышки от бутылок. Вчера я плакала в ванной, и она начала приносить их мне под дверь"
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"Моя младшая сестра пошла на свидание с молодым фермером. Он подарил ей 12-килограммовый сыр!"
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Обьявление от ребенка, который потерял кошку
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"Почти 6 лет назад, незадолго до своей смерти, отец дал сестре купюру в 10 долларов, чтобы она подарила мне их на 21-летие, чтобы я мог купить себе первое пиво. Ура, папа, это для тебя!"
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"К моих знакомым несколько недель ходили электрики. Их маленький сын был просто одержим ими. Он засыпал их вопросами, добротой и постоянными предложениями помочь. Недавно он получил от них зарплату!"
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Список выполненных работ:
- Измерение предметов – 1,5 фунта.
- Подсчет и суммирование количества розеток – 1,5 фунта.
- Питание (вкуснейшее печенье) – 1,5 фунта.
- Отличное волонтерство – 1,5 фунта.
- Гарантия качества (решение многих вопросов) – 9 фунтов.
Всего – 15 фунтов!
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"Охранник на моей работе вяжет одежду для недоношенных детей и отправляет ее по всему миру. Мое сердце растаяло"
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