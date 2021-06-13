10 правильних питань, які варто поставити на першому побаченні

Перші побачення бувають такими ніяковими та незручними для обох учасників. Проте експерти зі стосунків знають, як подолати цей дискомфорт на початку зустрічі й відразу зрозуміти, чи варто продовжувати ці побачення й надалі.

Відкиньмо банальності на кшталт "Чим ти займаєшся?" чи "Звідки ти?". Це лише марне витрачання часу. Ось список питання, які допоможуть більше дізнати про людину, зробити розмову цікавішою, а ваш зв'язок – міцнішим. Або ж навпаки – відповіді на ці запитання покажуть, що другому побаченню не бувати.

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1. Як виглядають твої ідеальні стосунки?

Експертка зі стосунків Сюзан Вінтер радить не розповідати відразу свою точку зору, а запитати: він бачить стосунки як партнерство чи хоче бути у них лідером? Він хоче весь час проводити разом чи за особистий простір? Це багато що скаже про його наміри.

2. Ти моногамний?

Це те, що потрібно з'ясувати на самому початку. Для багатьох таке питання буде дещо дивним. Проте зараз все більше людей розглядають відкриті стосунки, поліаморні тощо, тож не зайвим буде у грайливому тоні уточнити й цей момент.

3. Що приносить тобі радість?

Психологиня Александра Соломон вважає, що реакція на таке питання – показник вашої сумісності. Якщо людина починає захоплено говорити про речі, які надихають – значить, можливо, у вас вийде побудувати спільне щастя. Якщо починає сміятись з такого питання чи глузувати – це тривожний дзвіночок.

Запитайте людину про її захоплення / Фото Pexels

4. Як у тебе справи?

Таке просте питання на початку розмови – чудовий спосіб побачити, чи відкрита людина до спілкування.

Успішне перше побачення, як правило, схоже на цікаву та захопливу розмову, а не на перший розділ любовної історії. Тож якщо на таке питання людина відповідає одним словом – це поганий знак,

– зазначає психологиня

5. Які 3 головні якості ти шукаєш у партнері?

Ви дізнаєтесь, чого саме людина чекає від стосунків. Експерт зі стосунків Джеймс Бронштейн вважає, що тільки по-справжньому зріла людина, яка знає, чого вона хоче від життя, зможе конкретно назвати якості, які її приваблюють. Погано, якщо людині важко це зробити і вона починає переводити тему.

Які головні якості у партнері для нього важливі / Фото Unsplash

6. Який твій ідеальний день?

Ви зрозумієте, що людина робить поза роботою, що її захоплює, як би вона хотіла відпочивати тощо. Чи хотіли б ви стати частиною такого дня і проживати його разом з цією людиною?

7. Які у тебе стосунки з батьками?

"Це дасть вам багато інформації про те, яку модель кохання бачила ця людина", – каже Джеймс Бронштейн. Звісно, погані стосунки з батьками зовсім не означають, що людина не здатна побудувати здорові стосунки самостійно. Проте звернути увагу на цей момент варто.

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8. Ти досі спілкуєшся з друзями дитинства?

Поставивши таке питання, ви зрозумієте, чи здатна людина взагалі будувати тривалі стосунки і як саме вона підтримує зв'язок з іншими, чи є у неї в житті справді близькі й важливі люди.

Дізнайтесь, чи може людина будувати довготривалі стосунки / Фото Pexels

9. Якби тварини вміли говорити…

...хто із них був би найбільш нахабним? Ніщо так не розкриває людину, як несподівані питання, які вимагають креативної відповіді! Це спосіб розрядити обстановку і разом посміятись із відповідей, а ще – побачити, чи достатньо це легка у спілкуванні людина.

10. Чи хтось думає, що у нього з тобою стосунки?

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Це питання, яке варто поставити з гумором. Так ви зрозумієте, чи людина з кимось бачиться, зустрічається або знає про чиюсь симпатію. Так би мовити – запам'ятаєте на майбутнє.