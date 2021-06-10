Пропонуємо вам найближчим вечором насолодитись цими чудовими зразками жіночої прози на будь-який смак. Зворушливі і сильні, захопливі й глибокі – відірватись від цих історій про жінок, написаних самими жінками, буде справді важко.

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1. Бернардін Еварісто. Дівчина, жінка, інакша

Видавництво: Фабула, 2021

Роман відомої британської письменниці складається з 12 історій різних жінок, здебільшого чорношкірих англійок. Не поєднані загальним сюжетом, ці історії, як і життєві дороги героїнь, тонко й вигадливо переплетені, що підкреслено химерною графікою роману.

Режисерка і вчителька, банкірка і прибиральниця, фермерка і небінарна особа зі світу соцмедіа – всі вони прагнуть свого і сподіваються знайти відповіді на питання, хто вони й звідки, чого варті й куди йти далі. Затяті феміністки та покірні дружини – вони знають собі ціну і розчарувалися в житті. Авторка переконливо говорить від імені кожної, не встаючи ні на чию сторону, не намагаючись пропагувати, тож читач сам може вибрати, чий голос йому ближче.

Уривок з книги:

"Домінік усвідомила свою сексуальну орієнтацію ще в підлітковому віці та мудро тримала це в секреті, бо не була певна, як відреагують її друзі та рідні, а ставати вигнанкою їй не хотілося… – дізнаємося ми про одну з героїнь роману, – вона спробувала кілька разів з хлопцями, їм сподобалося… вона ж терпіла… у віці шістнадцяти років, прагнучи стати актрисою, вона вирушила до Лондону, де люди з гордістю заявляють про свою аутсайдерську ідентичність за допомогою значків… вона спала просто під арками набережної Вікторії, а то й під дверима магазинів уздовж вулиці Стренд, якось її допитали працівники житлової асоціації темношкірих, яким вона збрехала й плакалася, що втекла з дому, бо батько бив її… службовця з Ямайки це не вразило, тож ти кажеш, що тебе били?"

2. Наталка Сняданко. Перше слідство імператриці.

Видавництво: Видавництво Старого Лева, 2021

Починається цей роман із замаху, скоєного на цісаря Франца Йозефа, і продовжується оповідь від 1856 року у Відні і Зальцбурзі до нашого сьогодення. За сюжетом, щодо рідкісної скрипки, на якій грав ще Моцарт, і яку зазвичай за кордон не вивозять, було зроблено виняток для фестивалю у Львові, але ніхто навіть не припускав, що це стане важливою ланкою у цілому ланцюжку моторошних подій. Несподівано для всіх і самої себе легендарна австрійська імператриця Сіссі успішно розслідує не лише таємничий замах на власного чоловіка, але і цілий ряд інших загадок.

Таким чином, новий роман відомої за документальними матеріалами життя і пригод імператорської родини занурює читача в карколомну детективну історію з політичним підтекстом. Додаткової інтриги цій історії, нагадаємо, надає двоплановість сюжетної розповіді, завдяки якій події середини ХІХ століття несподівано гостро відлунюють у Львові початку третього тисячоліття.

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3. Ірина Жураковська. Твоя М.

Видавництво: Видавництво 21, 2021

Мова у цій драматичній історії – про двох героїнь, двох дівчат з різних, здавалося, країн – України та Німеччини – проблеми в яких були спільні. І не лише перші розчарування, перший сексуальний досвід, перші "дорослі" рішення і перемоги.

Дев’ятнадцять років однієї з них, вінничанки Марини Коваленко, яка подалася офіціанткою на заробітки, щоби потім таки стати лікаркою, і згодом успішною менеджеркою, "припали на 2004-й – рік Парижа, рік вступу, рік Помаранчевої революції. Рік багатьох надій та ілюзій, які швидко й болюче порозбивалися". Утім, навіть подорослішавши, Марина "все мріяла, щоб прийшов хтось, порішав за неї всі проблеми, приголубив і сказав, що вона молодчинка".

У другої, інфантильної німкені Марії Хоффман, яка все життя мріяла про фізику і гру на скрипці, було не менш трагічне життя – зґвалтування, втрата коханої подруги, старший чоловік, якого розлюбила, мала дитина на руках…

Уривок з книги:

"З Марії зробили жінку проти її волі – але вона відмовляється нею бути, – дізнаємося на початку історії. – Вона відмовляється від усього, що з цим пов’язане. Це не для неї, й тепер вона про це знає".

Об’єднує обох героїнь – і Марину, яку не любив батько і кидали коханці, і Марію, яка зазнала насильства і розчарування у близьких – спільне прагнення будь-що будь бути щасливою, вижити за будь-яких умов і залишитися самою собою. У романі чергуються роки й події, змінюються міста – від Парижа до Києва – але авторка впевнено веде оповідь до сюжетного фіналу, де героїні обов’язково зустрінуться. Хоча б на мить, щоб виправдати своє "паралельне" існування у світі токсичних стосунків і вічних пошуків щастя.

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4. Барбара Контіні. Мортіна та примарний друг.

Видавництво: Школа, 2020

У цій історії напередодні Нового року на Покинутій віллі з’являється таємничий хлопчик-привид. Звідки ж він узявся? Саме це й намагається з’ясувати Мортіна, дівчинка-зомбі, та її вірний пес Смуток. Мортіна на все зважиться заради друга: і відірве собі руки-ноги, і викине голову у вікно, і прокрадеться в церкву, і навіть сховається в труні. Страшно? Авжеж!

Історія про Мортіну здобула світову популярність і перекладена понад 20 мовами. За сюжетом, Мортіна – звичайнісінька дівчинка, тільки вона зомбі! Разом з тіткою і песиком вона живе в занедбаному замку. Одного разу до них у вікно стукає хлопчик-привид, який не пам'ятає, хто він такий. А це дуже погано! Тому що примари, які забули своє ім'я, потрапляють у Край Забуття і зникають назавжди! Але хлопчикові пощастило. Мортіна нічого не боїться і зробить все, щоб врятувати свого нового друга! Добра і смішна італійська казка, придумана і намальована Барбарою Кантіні вже стала популярною в Європі.

5. Анна Моро. Наречені з того світу.

Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

За сюжетом цього роману, за два роки подружнього життя Рене вже майже готова визнати, що витягла щасливий білет. У неї гарний, щедрий, дбайливий чоловік, пристрасний коханець – справжній ідеал. Та ось спокійне і розмірене життя подружжя порушує візит зведеної сестри Томаса – Рейчел. Жінки подружилися – та за кілька днів Рейчел раптом зникла не попрощавшись.

І Рене починають мучити кошмари. Ночами до неї уві сні приходять мертві наречені у вінчальних сукнях, із синцями на руках і ногах та слідами удушення на шиї. Всі вони просять Рене про порятунок і допомогу. Що коїлося в цьому будинку до появи Рейчел?

Принаймні точно відомо, що починалося все з того, що родина паризького банкіра Габріеля Жерара переживала тяжкі часи. Габріель узяв позику в банку і загруз у боргах. Родину врятував багатий бізнесмен Томас Браунінг. Ціна була – рука молодшої дочки Рене. Дівчина не мала вибору, мусивши відповісти – "так", і тепер щоночі зустрічає інших наречених, мертвих…