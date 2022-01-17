Користувачки Reddit поділилися фотографіями найбільш невдалих макіяжів, які їм коли-небудь робили у салонах краси. Перед тим, як записуватися до візажиста, ретельно перечитайте усі відгуки, щоб не втрапити у таку неприємну ситуацію.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Дівчина більше ніколи не піде моделлю на безплатний макіяж

Фото reddit TheHuntress1031

Що отримала – що хотіла

Фото reddit ladyelora

"Вперше звернулася до візажиста..."

Фото reddit claudieet

Ці брови...

Фото reddit applebottomjeans376

"Хотіла ніжно-персиковий макіяж"

Фото reddit GirlbitesShark

Ого!

Фото reddit Jada53789765435

Дівчина заплатила за це 50 доларів

Фото reddit wytte

"Чудовий" макіяж для нареченої

Фото reddit

Обличчя одного кольору, тіло – іншого

Фото reddit notable_tart

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"Сестричка чудово малюється, але тоді вирішила піти до професіонала. Кожного разу регочу з цього фото"

Фото reddit Secure_Dragonfruit69