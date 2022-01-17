Користувачки Reddit поділилися фотографіями найбільш невдалих макіяжів, які їм коли-небудь робили у салонах краси. Перед тим, як записуватися до візажиста, ретельно перечитайте усі відгуки, щоб не втрапити у таку неприємну ситуацію.
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Дівчина більше ніколи не піде моделлю на безплатний макіяж
Фото reddit TheHuntress1031
Що отримала – що хотіла
Фото reddit ladyelora
"Вперше звернулася до візажиста..."
Фото reddit claudieet
Ці брови...
Фото reddit applebottomjeans376
"Хотіла ніжно-персиковий макіяж"
Фото reddit GirlbitesShark
Ого!
Фото reddit Jada53789765435
Дівчина заплатила за це 50 доларів
Фото reddit wytte
"Чудовий" макіяж для нареченої
Фото reddit
Обличчя одного кольору, тіло – іншого
Фото reddit notable_tart
"Сестричка чудово малюється, але тоді вирішила піти до професіонала. Кожного разу регочу з цього фото"
Фото reddit Secure_Dragonfruit69