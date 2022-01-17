Пользователи Reddit поделились фотографиями самых неудачных макияжей, которые им когда-либо делали в салонах красоты. Перед тем, как записываться к визажисту, тщательно перечитайте все отзывы, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию.

Интересно Тренд на качество и как это разрушать стереотипы вина Украины, – СЕО SHABO Гиорги Иукуридзе

Девушка больше никогда не пойдет моделью на бесплатный макияж

Фото reddit TheHuntress1031

Что получила – что хотела

Фото reddit ladyelora

"Впервые обратилась к визажисту..."

Фото reddit claudieet

Эти брови...

Фото reddit applebottomjeans376

"Хотел нежно-персиковый макияж"

Фото reddit GirlbitesShark

Ого!

Фото reddit Jada53789765435

Девушка заплатила за это 50 долларов

Фото reddit wytte

"Великолепный" макияж для невесты

Фото reddit

Лицо одного цвета, тело – другого

Фото reddit notable_tart

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"Сестричка прекрасно рисуется, но тогда решила пойти к профессионалу. Каждый раз хохочу с этого фото"

Фото reddit Secure_Dragonfruit69