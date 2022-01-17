Пользователи Reddit поделились фотографиями самых неудачных макияжей, которые им когда-либо делали в салонах красоты. Перед тем, как записываться к визажисту, тщательно перечитайте все отзывы, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию.
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Девушка больше никогда не пойдет моделью на бесплатный макияж
Фото reddit TheHuntress1031
Что получила – что хотела
Фото reddit ladyelora
"Впервые обратилась к визажисту..."
Фото reddit claudieet
Эти брови...
Фото reddit applebottomjeans376
"Хотел нежно-персиковый макияж"
Фото reddit GirlbitesShark
Ого!
Фото reddit Jada53789765435
Девушка заплатила за это 50 долларов
Фото reddit wytte
"Великолепный" макияж для невесты
Фото reddit
Лицо одного цвета, тело – другого
Фото reddit notable_tart
"Сестричка прекрасно рисуется, но тогда решила пойти к профессионалу. Каждый раз хохочу с этого фото"
Фото reddit Secure_Dragonfruit69