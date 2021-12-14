Перед вами добірка кумедних "випробувань", з якими часто зіштовхуються люди з невисоким зростом. Небезпека може чатувати на кожному кроці: вдома, на концертах і навіть в магазинах…
Цікаво Вечеря з вином: витримане ігристе SHABO Classic брют та курка, запечена з картоплею
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Фото reddit DrunkOnOrange
Типова проблема в супермаркетах
Фото imgur rebusresu
Ого!
Фото imgur pghstitches
З одягом теж бувають проблеми
Фото твітер G00d_vibez
Бідна дівчина...
Чоловіку не вистачило зросту, щоб повністю вичистити авто від снігу
Фото reddit Candroth
Сміливо!
Фото твітер _denisesalcedo
Це реально серйозна проблема!
Фото imgur fo8squad
Ідеальне фото!
Фото imgur prabalthedragon
Яка різниця, який зріст, якщо кохаєте один одного?
Фото reddit GameOfLevels