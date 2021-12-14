Перед вами подборка забавных "испытаний", с которыми часто сталкиваются люди с невысоким ростом. Опасность может подстерегать на каждом шагу: дома, на концертах и даже в магазинах...

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

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Фото reddit DrunkOnOrange

Типичная проблема в супермаркетах

Фото imgur rebusresu

Ого!

Фото imgur pghstitches

С одеждой тоже бывают проблемы

Фото твитер G00d_vibez

Бедная девушка...

Мужчине не хватило роста, чтобы полностью вычистить автомобиль от снега

Фото reddit Candroth

Смело!

Фото твитер _denisesalcedo

Это реально серьезная проблема!

Фото imgur fo8squad

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Идеальное фото!

Фото imgur prabalthedragon

Какая разница, какой рост, если любите друг друга?

Фото reddit GameOfLevels