10 проблем, які добре знайомі людям з невисоким зростом: кумедні фото
14 грудня 2021 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Невисокий зріст не є недоліком, але такі хлопці та дівчата частенько мають певні труднощі у побуті. Адже багато речей у світі пристосовані для значно вищих людей.
Перед вами добірка кумедних "випробувань", з якими часто зіштовхуються люди з невисоким зростом. Небезпека може чатувати на кожному кроці: вдома, на концертах і навіть в магазинах…
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Фото reddit DrunkOnOrange
Типова проблема в супермаркетах
Фото imgur rebusresu
Ого!
Фото imgur pghstitches
З одягом теж бувають проблеми
Фото твітер G00d_vibez
Бідна дівчина...
Чоловіку не вистачило зросту, щоб повністю вичистити авто від снігу
Фото reddit Candroth
Сміливо!
Фото твітер _denisesalcedo
Це реально серйозна проблема!
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Ідеальне фото!
Фото imgur prabalthedragon
Яка різниця, який зріст, якщо кохаєте один одного?
Фото reddit GameOfLevels