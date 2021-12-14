10 проблем, які добре знайомі людям з невисоким зростом: кумедні фото

Невисокий зріст не є недоліком, але такі хлопці та дівчата частенько мають певні труднощі у побуті. Адже багато речей у світі пристосовані для значно вищих людей.

Перед вами добірка кумедних "випробувань", з якими часто зіштовхуються люди з невисоким зростом. Небезпека може чатувати на кожному кроці: вдома, на концертах і навіть в магазинах…

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Фото reddit DrunkOnOrange

Типова проблема в супермаркетах

Фото imgur rebusresu

Ого!

Фото imgur pghstitches

З одягом теж бувають проблеми

Фото твітер G00d_vibez

Бідна дівчина...

Чоловіку не вистачило зросту, щоб повністю вичистити авто від снігу

Фото reddit Candroth

Сміливо!

Фото твітер _denisesalcedo

Це реально серйозна проблема!

Фото imgur fo8squad

Ідеальне фото!

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Фото imgur prabalthedragon

Яка різниця, який зріст, якщо кохаєте один одного?

Фото reddit GameOfLevels