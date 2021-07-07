Додайте до свого інтер'єру і предметів побуту кілька дрібничок, які допоможуть вам перейнятись яскравий літнім настроєм навіть у великому місті у будні дні. Вам не доведеться витрачати багато коштів та часу – лише трохи своєї фантазії. 

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Натуральна постільна білизна 

Лляний постільний комплект стане найкращим рішенням для літньої пори. Окрім того, що природні кольори дуже стильно виглядають у будь-якому інтер'єрі, на ньому ще й надзвичайно приємно спати в спеку – спробуйте. 

Віддайте перевагу натуральній постільній білизні / Фото Unsplash 

Красивий глечик для напоїв

Літо – пора лимонадів, мохіто та інших охолоджуючих напоїв. Потурбуйтесь про те, щоб на столі завжди стояв красивий прозорий або керамічний глечик, і не лише для гостей, а й в повсякденному житті. 

Новий аромат для дому 

Як і парфуми, аромати для дому також бувають літні й зимові. Придбайте аромасвічку або дифузор з освіжаючим запахом моря, персиків чи легким квітковим шлейфом. 

Плетений кошик для фруктів 

Влітку просто неможливо пройти повз яскраві та соковиті фрукти, якими переповнені ринки. Вигляд фруктів у красивому плетеному кошику на домашньому столі відразу перенесуть вас у часи літніх канікул в селі у бабусі. 

Плетений кошик виглядає дуже затишно / Фото protovar

Свіжі букети на столі

Ніщо так не милує око в домі, як зелень та безліч квітів. Здається, це така маленька дрібничка, проте прокидатись кожного ранку і бачити перед собою на столику яскравий квітковий букет – це неоціненно.

Оригінальний флораріум

Не хочете возитись з вазами, водою та букетиками? Є вихід – жива композиція з сукулентом, прикрашена камінцями, мушлями або навіть мохом. Вони майже не вимагають догляду, а виглядають дуже ефектно. 

Флораріум виглядає дуже стильно / Фото Rozetka 

Макраме на стіну

Найкраще – придбати або й створити самому кашпо для горщиків з рослинами у техніці макраме. Вузликове плетіння у поєднанні з зеленим листям рослин виглядає стильно і відразу додає приміщенню затишку. 

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Гамак надворі

Для тих щасливців, які мають приватний будинок, зручний гамак – це просто обов'язкова літня деталь. Уявіть лишень, як в ньому приємно провести кілька годин ввечері за цікавою книгою.

Гамак чудове рішення для приватного будинку / Фото Unsplash

Легкі штори

Якщо ви налаштовані більш радикально змінити інтер'єр квартири, замініть важкі й задушливі штори, до яких так звиклу взимку, на легкі, майже повітряні. Напівпрозора тканина пастельних тонів як ніщо інше пасує до літнього сезону, нагадуючи про морські курорти. 