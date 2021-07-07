Добавьте к своему интерьеру и предметам быта несколько безделушек, которые помогут вам проникнуться ярким летним настроением даже в большом городе в будние дни. Вам не придется тратить много средств и времени – только немного своей фантазии.
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Натуральное постельное белье
Льняной постельный комплект станет лучшим решением для летнего времени. Кроме того, что природные цвета очень стильно смотрятся в любом интерьере, на нем еще и чрезвычайно приятно спать в жару – попробуйте.
Отдайте предпочтение натуральному постельному белью / Фото Unsplash
Красивый кувшин для напитков
Лето – пора лимонадов, мохито и других прохладительных напитков. Позаботьтесь о том, чтобы на столе всегда стоял красивый прозрачный или керамический кувшин, и не только для гостей, но и в повседневной жизни.
Новый аромат для дома
Как и духи, ароматы для дома также бывают летние и зимние. Приобретите аромасвечи или диффузор с освежающим запахом моря, персиков или легким цветочным шлейфом.
Плетеная корзинка для фруктов
Летом просто невозможно пройти мимо ярких и сочные фруктов, которыми переполнены рынки. Вид фруктов в красивой плетеной корзинке на домашнем столе сразу перенесут вас во времена летних каникул в деревне у бабушки.
Плетеная корзинка выглядит очень уютно / Фото protovar
Свежие букеты на столе
Ничто так не радует глаз в доме, как зелень и множество цветов. Кажется, это такая маленькая мелочь, но просыпаться каждое утро и видеть перед собой на столике яркий цветочный букет – это бесценно.
Оригинальный флорариум
Не хотите возиться с вазами, водой и букетиками? Есть выход – живая композиция из суккулентов, украшенная камнями, ракушками или даже мхом. Они почти не требуют ухода, а выглядят очень эффектно.
Флорариум выглядит очень стильно / Фото Rozetka
Макраме на стену
Лучше всего приобрести или создать самому кашпо для горшков с растениями в технике макраме. Узелковое плетение в сочетании с зелеными листьями растений выглядит стильно и сразу придает помещению уюта.
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Гамак на улице
Для тех счастливцев, которые имеют частный дом, удобный гамак – это просто обязательная летняя деталь. Представьте только, как в нем приятно провести несколько часов вечером за интересной книгой.
Гамак отличное решение для частного дома / Фото Unsplash
Легкие шторы
Если вы настроены более радикально изменить интерьер квартиры, замените тяжелые и удушающие шторы, к которым так привыкли зимой, на легкие, почти воздушные. Полупрозрачная ткань пастельных тонов как ничто другое подходит к летнему сезону, напоминая о морских курортах.